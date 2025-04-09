《Ａ股焦點》濰柴動力Ａ跌１％，分拆子公司「濰柴雷沃」赴港上市

《經濟通通訊社９日專訊》連續分拆子公司至深圳創業板上市未果後，濰柴動力

（０２３３８）（深：０００３３８）啟動了分拆子公司赴港上市的計劃。濰柴動力昨晚公告，

公司擬分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司（以下簡稱濰柴雷沃）至香港聯交所

主板上市。本次分拆完成後，公司的股權結構不會發生變化，且仍將維持對濰柴雷沃的控股權。



濰柴動力現跌１﹒０２％，報１４﹒５５元人民幣。



濰柴動力表示，通過本次分拆，公司將進一步實現業務聚焦，將濰柴雷沃打造成為公司下屬

獨立上市平台，發揮資本市場優化資源配置的作用，推進公司與濰柴雷沃的業務協同及快速發展

，進一步提升濰柴雷沃的綜合競爭力、品牌知名度和市場影響力。



在此之前，濰柴動力已連續嘗試分拆子公司上市。濰柴動力於２０２２年６月實現對濰柴雷

沃的控制，當年８月首次公告擬分拆濰柴雷沃於創業板上市，深交所曾就分拆上市的必要性和合

規性對公司進行了問詢。２０２４年４月，公司宣布撤回相關上市申請，終止分拆濰柴雷沃至創

業板上市。



此外，２０２５年３月１７日，濰柴動力公告了暫時終止分拆子公司「火炬科技」於創業板

上市的相關事項。本次分拆上市啟動於２０２１年２月，在籌劃四年後宣告暫「熄火」。

（ｊｑ）

