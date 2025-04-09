【大國博弈】美國據報考慮調整中國船隻停泊港口徵費建議

《經濟通通訊社９日專訊》據《路透》引述六位知情人士透露，美國政府鑑於市場的大量負

面反饋，考慮調整其對中國船隻停泊美國港口的徵費建議，以紓緩對美國航運業的衝擊。



知情人士稱，正在考慮的變化包括推遲實施日期和設計新的收費結構，以降低到港中國船隻

的總體成本。白宮和參與起草該提案的美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）沒有回應置評請求。



美國貿易代表格里爾周二（８日）出席參議院金融委員會聽證會時稱，該機構徵收附加費的

建議未必全數落實。根據ＵＳＴＲ現行建議，美國準備向每艘中國建造或與中國有關聯的船隻、

每次停泊美國港口時徵收最多３００萬美元的附加費，以扭轉中國造船業壟斷市場的局面。



＊美國業界集體反對附加稅＊



但是，從煤炭到農業等眾多行業代表在上個月的公開聽證會上紛紛表示反對，由於現有的全

球航運船隊中普遍存在與中國有關聯的船隻，而更換這些船隻又需要時間，因此收費提案只會大

幅增加美國民眾承擔的運輸成本，甚至導致從煤炭到大豆等所有產品無法運往市場。



報道援引六位消息人士表示，美國政府還在考慮對這些費用進行修改，以減少對美國企業的

影響。政府考慮的方案包括擁有較少中國造船隻的公司收費較少，根據卸船噸位收費、而非統一

收費等。（ｒｙ）

