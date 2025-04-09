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AH股新聞

09/04/2025 10:56

【關稅戰】特朗普指台積電不在美建廠將面對１００％稅項

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普表示，他已經告訴台灣芯片製
造商台積電，如果不在美國建廠，將要繳納高達１００％的稅項。
　
　　特朗普在共和黨全國委員會的活動發言，批評前總統拜登政府提供６６億美元補助金，予台
積電在美國亞利桑那州鳳凰城的半導體生產單位，指半導體公司不需要這些錢。
　
　　台積電董事長魏哲家上月初到白宮和特朗普共同宣布，將加碼在美國投資１０００億美元，
加上去年４月宣布的６５０億美元投資，台積電在美國的投資金額累計高達１６５０億美元。
　
＊台積電或須繳１０億美元或以上罰款了結調查＊
　
　　另外，《路透》引述知情人士報道，台積電可能可能面臨美國當局處以１０億美元或以上的
罰款，以終結美國對公司一款芯片的出口管制調查，美國指相關芯片被裝入華為的人工智能處理
器。
　
　　《路透》早前報道指，中國芯片設計公司算能科技（Ｓｏｐｈｇｏ）向台積電訂購的芯片，
與華為升騰９１０Ｂ處理器中的芯片一致。華為因美國國家安全考慮，被限制採購相關芯片。算
能科技指，美國商務部針對台積電與華為關係的調查，與算能科技及他們的產品無關，公司從未
與華為有任何直接或間接的業務關係。（ｊｑ）

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