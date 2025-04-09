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AH股新聞

09/04/2025 17:26

《打擊貪腐》中海油原總經理李勇被控受賄６７９４萬，認罪候判

　　《經濟通通訊社９日專訊》湖北省襄陽市中級人民法院今日一審公開開庭審理中國海洋石油
集團有限公司原黨組副書記、總經理李勇受賄一案。
　
　　襄陽市人民檢察院起訴指控：１９９６年至２０２３年，被告人李勇利用擔任中國海洋石油
總公司勘探部綜合技術處處長、鑽井試油處處長，中國海洋石油有限公司鑽井完井辦主任，中海
石油（中國）有限公司天津分公司黨委書記、總經理、副總經理，中海油田服務股份有限公司黨
委書記、首席執行官、總裁、執行副總裁，中國海洋石油集團有限公司黨組副書記、總經理等職
務上的便利，為有關企業和個人在業務代理、產品銷售、職務調整等事項上提供幫助，直接或通
過他人非法收受財物共計折合人民幣６７９４萬餘元。
　
　　李勇當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。
　
＊退休三個月後被查＊
　
　　去年３月１５日，李勇退休僅３個月即被公告受查，去年９月１１日被公告開除黨籍。公告
指，李勇肆無忌憚「靠石油吃石油」，長期與不法商人勾肩搭背，大搞權錢交易，境內辦事、境
外收錢等。今年２月１３日，李勇被公告提起公訴。
　
　　公開資料顯示，李勇出生於１９６３年，是科班出身的石油「老兵」，早年畢業於西南石油
學院，之後長期在中海油工作。２０１７年，李勇轉戰中石化，任副總經理，２０２０年９月回
到中海油，任副董事長、總經理、黨組副書記、非執行董事及薪酬委員會成員，２０２３年１２
月退休。（ｊｑ）

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