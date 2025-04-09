《Ａ股行情》美國宣布對華徵１０４％關稅，滬綜指低開１﹒１％

《經濟通通訊社９日專訊》中美關稅戰白熱化。一如美國總統特朗普早前威脅，白宮證實，

美國會於美東部時間９日凌晨零時一分（北京時間周三中午十二點）起，開始對華徵收合計

１０４％的關稅。盡管人行撐匯金救市，至晚上８時，兩市共有近百家公司發布增持計劃，超

２００家公司發布回購計劃或進展，滬深股市仍然受壓，滬綜指低開１﹒１３％，報

３１１０﹒０１點，深成指低開１﹒６３％，創業板低開１﹒８９％。



美國總統特朗普最新表示，中國操縱匯率以抵消關稅影響，人民幣兌美元離岸價（ＣＮＨ）

急跌，穿７﹒３９水平，創２０１０年開啟離岸交易以來最低水平。中國外匯交易中心人民幣兌

一美元中間價今報７﹒２０６６，較上個交易日跌２８點子，五連跌，續創逾一年半新低。



面對美國關稅威脅，國務院總理李強昨天下午同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話時表示，中

國今年的宏觀政策充分考慮了各種不確定因素，也有充足的儲備政策工具，完全能夠對沖外部不

利影響，對保持自身經濟持續健康發展充滿信心。不過，已經有大行表示，美國關稅將對中國

ＧＤＰ產生更多影響。高盛研報指，中國今年全年實質ＧＤＰ增長４﹒５％的預期面臨下行風險

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另外，人民銀行今日進行１１８９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

２２９９億元逆回購到期，即今日淨回籠１１１０億元。（ｒｙ）

