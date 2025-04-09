  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

09/04/2025 09:30

《Ａ股行情》美國宣布對華徵１０４％關稅，滬綜指低開１﹒１％

　　《經濟通通訊社９日專訊》中美關稅戰白熱化。一如美國總統特朗普早前威脅，白宮證實，
美國會於美東部時間９日凌晨零時一分（北京時間周三中午十二點）起，開始對華徵收合計
１０４％的關稅。盡管人行撐匯金救市，至晚上８時，兩市共有近百家公司發布增持計劃，超
２００家公司發布回購計劃或進展，滬深股市仍然受壓，滬綜指低開１﹒１３％，報
３１１０﹒０１點，深成指低開１﹒６３％，創業板低開１﹒８９％。
　
　　美國總統特朗普最新表示，中國操縱匯率以抵消關稅影響，人民幣兌美元離岸價（ＣＮＨ）
急跌，穿７﹒３９水平，創２０１０年開啟離岸交易以來最低水平。中國外匯交易中心人民幣兌
一美元中間價今報７﹒２０６６，較上個交易日跌２８點子，五連跌，續創逾一年半新低。
　
　　面對美國關稅威脅，國務院總理李強昨天下午同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話時表示，中
國今年的宏觀政策充分考慮了各種不確定因素，也有充足的儲備政策工具，完全能夠對沖外部不
利影響，對保持自身經濟持續健康發展充滿信心。不過，已經有大行表示，美國關稅將對中國
ＧＤＰ產生更多影響。高盛研報指，中國今年全年實質ＧＤＰ增長４﹒５％的預期面臨下行風險

　
　　另外，人民銀行今日進行１１８９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
２２９９億元逆回購到期，即今日淨回籠１１１０億元。（ｒｙ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美對華關稅增至125%，其他國家降至一成並緩90...

10/04/2025 08:43

關稅戰

關稅推倒全球化，弱國反思經濟大屠殺

09/04/2025 19:09

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處