《Ａ股行情》Ａ股公司增持救市，滬綜指半日收升０﹒２４％

《經濟通通訊社９日專訊》美國白宮證實，將進一步加徵中國商品關稅，當地時間４月９日

凌晨起合共徵收１０４％的關稅稅率。同時在取消中國小額包裹豁免關稅措施後再加碼徵關稅措

施，將中國內地和香港的小包裹徵稅額翻３倍，從貨值的３０％加到９０％，中美爭端升級，Ａ

股三大指數今早集體低開，但在國家級號召帶領下，Ａ股上市公司頻頻增持救市，滬綜指盤中轉

升，半日收升０﹒２４％，報３１５２﹒９６點，深成指升０﹒５６％，創業板上午漲

０﹒６１％。



昨日ＥＴＦ淨流入金額達１１１７﹒８億元（人民幣．下同），創出歷史新高，這是ＥＴＦ

基金歷史上第二次出現單日資金淨流入超過千億的情況。滬深兩市今日上午成交１０９５３億元

，較上個交易日同時段增加６８９億元或６﹒７％。



４月８日晚間，央企、地方國企、上市公司密集發布增持、回購、資產注入、提高分紅比例

計劃或進展，集體提振投資者信心，甚至有不少上市公司罕見表示將「加快回購」「加快增持」

。據《證券時報》統計，４月７日至４月８日晚，兩市共有近百家公司發布增持計劃，超２００

家公司發布回購計劃或進展，合計超３００家。



今日早盤種植業繼續領先，軍工股升幅也靠前。另外，半導體板塊上午收漲４﹒６％，國民

技術（深：３０００７７）升２０％封板，龍芯中科（滬：６８８０４７）揚１０﹒５％，寒武

紀（滬：６８８２５６）升８﹒８％。紫光國微（深：００２０４９）升停，公司此前公告稱，

董事長提議回購公司部分股份，資金總額在１億－２億元。紫光國微今年迄今漲７﹒３％。

（ｒｙ）

