《Ａ股行情》中央高層傳開會商穩市措施，滬指收升１﹒３％兩連升

《經濟通通訊社９日專訊》中美關稅戰進一步升級，美國對中國商品合共１０４％的巨額關

稅已經於今午生效。國家隊帶頭穩市，幾百間Ａ股上市公司發表增持回購公告；午後更有消息指

中國高層領導人最快於今天召開會議，討論一系列提振經濟發展以及穩定資本市場的措施。市場

信心獲提振，滬綜指反彈收升１﹒３１％，連升兩日，收報３１８６﹒８１點，深成指漲

１﹒２２％，創業板指揚０﹒９８％。兩市全天成交近１﹒７萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日放量７３９億元或４﹒５％。



投行野村發布報告稱，關稅戰陰霾之下，金融市場尤其是股市首當其衝，中國方面預計在人

行支持下，類平準基金（國家隊）將在未來幾周繼續大舉干預股市。而且人行本身也可能更快實

施降準降息。目前來看，Ａ股周一（７日）經歷歷史性大跌後，人行支持下央企帶頭買ＥＴＦ，

上市公司紛紛宣布宣布進行增持回購，滬綜指連升兩日。



今日《路透》引述消息人士稱，自上周美國總統特朗普威脅對華再次加徵關稅以來，中國將

進行首次公開的高級別會議，來自國務院、人行、財政部和監管機構的多位高級官員預計出席該

會議。中國決策者料將討論提振國內消費以及支持資本市場的措施，還可能討論出口退稅補貼等

舉措。消息人士表示，此次高層會議結束後，一些較為成熟、旨在提振中國經濟的舉措可能會在

未來幾周及幾個月內得到實施。



板塊表現方面，軍工股集體爆發，新余國科（深：３００７２２）、晨曦航空

（深：３００５８１）、航發科技（滬：６００３９１）、中船防務（滬：６００６８５）等多

股漲停。免稅概念股午後走強，指數收升５﹒６％。半導體板塊全日走強，收漲５％。個股普漲

，滬深兩市合共逾４２００股飄紅。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３６８６﹒７９ ＋０﹒９９

上證指數 ３１８６﹒８１ ＋１﹒３１ ７５５４﹒３０

深證成指 ９５３９﹒８９ ＋１﹒２２ ９４４１﹒７５

創業板指 １８５８﹒３６ ＋０﹒９８

科創５０ ９８０﹒５７ ＋４﹒３１

Ｂ股指數 ２５０﹒９０ ＋０﹒４９ ２﹒３８

深證Ｂ指 １１５１﹒００ ＋０﹒６４ ０﹒９３

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