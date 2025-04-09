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AH股新聞

09/04/2025 09:19

【關稅戰】李強：中國有充足儲備政策，完全能夠對沖外部不利影響

　　《經濟通通訊社９日專訊》國務院總理李強８日下午同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，談
到美國關稅。據《新華社》報道，李強在通話中批評，美國以各種借口宣布對包括中歐在內的所
有貿易夥伴濫施關稅，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方採取的堅決措施不僅
是為了維護自身主權安全發展利益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。
　
　　李強強調，中國今年的宏觀政策充分考慮了各種不確定因素，也有充足的儲備政策工具，完
全能夠對沖外部不利影響，對保持自身經濟持續健康發展充滿信心。中國將繼續堅定不移擴大開
放，同包括歐盟在內的世界各國加強合作，分享發展機遇。
　
＊李強：要推動新一次中歐戰略等領域高層對話盡早舉行＊
　
　　李強並表示，中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者、世貿組織的堅定維護者和支持者
，應加強溝通協調，擴大相互開放，共同維護自由開放的貿易投資，維護全球產業鏈供應鏈穩定
暢通，為雙方和世界經濟注入更多穩定性、確定性。中方願同歐方攜手努力，保持良好順暢的高
層交往，增進政治互信，拓展務實合作，堅持通過對話磋商解決各自關切，推動中歐關係不斷向
好、向前發展。雙方要推動新一次中歐戰略、經貿、綠色、數字領域高層對話盡早舉行。
　
＊馮德萊恩：歐方期待適時舉行新一次歐中領導人會晤＊
　
　　馮德萊恩則稱，在當前形勢下，歐中關係保持延續性、穩定性至關重要。歐方期待適時舉行
新一次歐中領導人會晤。歐方願同中方推進各領域高層對話，深化經貿、綠色經濟、氣候變化等
領域互利合作。美國加徵關稅嚴重衝擊國際貿易，對歐中及弱勢國家造成嚴重影響。歐中致力於
維護以世貿組織為核心、公平自由的多邊貿易體制，維護全球經濟貿易關系健康穩定發展，這符
合雙方和世界共同利益。（ｓｌ）

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