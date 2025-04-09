《神州金融》多家中小銀行下調定存利率，長期限降幅高達８５基點

《經濟通通訊社９日專訊》內地多家中小銀行下調定期存款利率。據《每日經濟新聞》報道

，隨著「開門紅」活動落下帷幕，４月以來，平安銀行等中小銀行紛紛調整定存利率，調整幅度

介乎１０至８０基點，個別銀行中長期限的降幅達８５基點。



其中，平安銀行某存款產品３年期利率８日起下調４０基點，從２﹒０５％降至１﹒６５％

。新安融興村鎮銀行整存整取各期限利率均下調了１０基點，１年期、２年期利率均下調至

１﹒９５％，３年期、５年期利率均下調至２﹒０５％。廣東普寧匯成村鎮銀行調整後整存整取

２年期２﹒０％、３年期２﹒３％、５年期２﹒３５％，各期限均下調了２０基點。



德江長征村鎮銀行調整後整存整取３個月期１﹒１５％、半年期１﹒３５％、１年期

１﹒６０％、２年期１﹒８５％、３年期２﹒０５％、５年期２﹒１０％，當中３個月期、半年

期分別下調了３０基點，１年期下調４０基點，２年期下調４５基點，３年期下調８０基點，５

年期下調８５基點。



＊分析：存款利率仍有一定下調空間＊



報道指出，在當前銀行業整體淨息差承壓的背景下，壓降負債端成本是銀行機構穩息差的重

要舉措。正值銀行年報披露季，多家銀行管理層展望息差走勢提及，要加強負債端成本管控措施

，通過優化存款結構來推動存款付息成本下降。



報道並引述融３６０數字科技研究院高級分析師艾亞文表示，市場利率低位運行、政策利率

調整預期、銀行負債成本控制需求等多重因素的影響，銀行存款利率仍有一定的下調空間。

（ｓｌ）

