《經濟通通訊社９日專訊》據《新浪科技》報道，阿里雲百煉今日宣布上線業界首個全生命

周期ＭＣＰ服務，毋須用戶管理資源、開發部署、工程運維等工作，５分鐘即可快速搭建一個連

接ＭＣＰ服務的Ａｇｅｎｔ（智能體）。百煉平台首批上線了高德、無影、Ｆｅｔｃｈ、

Ｎｏｔｉｏｎ等５０多款阿里巴巴集團和三方ＭＣＰ服務，覆蓋生活信息、瀏覽器、信息處理、

內容生成等領域，可滿足不同場景的Ａｇｅｎｔ應用開發需求。



據介紹，ＭＣＰ已被公認為大模型連接軟件應用的標準協議。此次阿里雲百煉上線的ＭＣＰ

服務可快速讓大模型轉化成真實場景的生產力工具。平台集成了阿里雲函數計算、２００多款業

界領先的大模型、５０多款主流ＭＣＰ服務，全面解決Ａｇｅｎｔ開發所需的算力資源、大模型

資源和應用工具鏈等，用戶僅需簡單的配置工作，毋須代碼幾分鍾即可完成一個Ａｇｅｎｔ應用

的搭建。



以日常生活應用場景為例，用戶不需要繁雜的資源部署和運維工作，且毋須編寫代碼讓大模

型調用和接管工具，直接在百煉平台上選擇通義千問大模型和高德ＭＣＰ服務，即可快速搭建一

個具備城市旅遊美食規劃的Ａｇｅｎｔ應用。該Ａｇｅｎｔ不僅能完成基礎的地圖信息查詢任務

，它可根據用戶需求查詢目的地天氣、規劃一日遊行程、搜索美食店舖推薦、導航或打車到對應

店舖等。



未來阿里巴巴更多應用和三方應用的ＭＣＰ服務將逐步上線百煉平台，滿足任意場景

Ａｇｅｎｔ的開發需求。（ｓｌ）

