  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

09/04/2025 14:21

【ＡＩ】阿里雲百煉上線全生命周期ＭＣＰ服務，幾分鐘搭建智能體

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《新浪科技》報道，阿里雲百煉今日宣布上線業界首個全生命
周期ＭＣＰ服務，毋須用戶管理資源、開發部署、工程運維等工作，５分鐘即可快速搭建一個連
接ＭＣＰ服務的Ａｇｅｎｔ（智能體）。百煉平台首批上線了高德、無影、Ｆｅｔｃｈ、
Ｎｏｔｉｏｎ等５０多款阿里巴巴集團和三方ＭＣＰ服務，覆蓋生活信息、瀏覽器、信息處理、
內容生成等領域，可滿足不同場景的Ａｇｅｎｔ應用開發需求。
　
　　據介紹，ＭＣＰ已被公認為大模型連接軟件應用的標準協議。此次阿里雲百煉上線的ＭＣＰ
服務可快速讓大模型轉化成真實場景的生產力工具。平台集成了阿里雲函數計算、２００多款業
界領先的大模型、５０多款主流ＭＣＰ服務，全面解決Ａｇｅｎｔ開發所需的算力資源、大模型
資源和應用工具鏈等，用戶僅需簡單的配置工作，毋須代碼幾分鍾即可完成一個Ａｇｅｎｔ應用
的搭建。
　
　　以日常生活應用場景為例，用戶不需要繁雜的資源部署和運維工作，且毋須編寫代碼讓大模
型調用和接管工具，直接在百煉平台上選擇通義千問大模型和高德ＭＣＰ服務，即可快速搭建一
個具備城市旅遊美食規劃的Ａｇｅｎｔ應用。該Ａｇｅｎｔ不僅能完成基礎的地圖信息查詢任務
，它可根據用戶需求查詢目的地天氣、規劃一日遊行程、搜索美食店舖推薦、導航或打車到對應
店舖等。
　
　　未來阿里巴巴更多應用和三方應用的ＭＣＰ服務將逐步上線百煉平台，滿足任意場景
Ａｇｅｎｔ的開發需求。（ｓｌ）

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美對華關稅增至125%，其他國家降至一成並緩90...

10/04/2025 08:43

關稅戰

關稅推倒全球化，弱國反思經濟大屠殺

09/04/2025 19:09

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處