《中國要聞》習近平出席中央周邊工作會議：加強產業鏈供應鏈合作

《經濟通通訊社９日專訊》中央周邊工作會議４月８日至９日在北京舉行。中共中央總書記

、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表講話。會議強調，構建周邊命運共同體，要與

周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發展融合，

構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作；共同維護地區穩定，開展安全和執法合作，

應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來。



＊習近平：聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面＊



據《新華社》報道，習近平在重要講話中系統總結新時代以來中國周邊工作的成就和經驗，

科學分析形勢，明確了今後一個時期周邊工作的目標任務和思路舉措，強調要聚焦構建周邊命運

共同體，努力開創周邊工作新局面。李強在主持會議時強調，要認真貫徹習近平總書記重要講話

精神，扎扎實實抓好周邊工作各項任務落實。



會議認為，當前中國同周邊關係處於近代以來最好的時期，同時也進入周邊格局和世界變局

深度聯動的重要階段。要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，高舉人類命運共同體旗幟

，以建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」為共同願景，以睦鄰、安鄰、富鄰、親誠

惠容、命運與共為理念方針，以和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀為基本遵循，以高質量共

建「一帶一路」為主要平台，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜

手周邊國家共創美好未來。



會議指出，中國幅員遼闊、邊界線長，周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重

點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵。要以全球視野審視周邊，增強做好

周邊工作的責任感使命感。做好周邊工作，要加強黨中央集中統一領導，加強各方面協調配合。

深化體制機制改革，完善涉外法律法規體系。加強能力和隊伍建設，推進周邊工作理論和實踐創

新。



中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席會

議。王毅作總結講話。黨和國家有關領導、有關方面負責人參加會議。



據了解，中央周邊工作會議並不是定期舉行的會議，而是根據需要召開。會議通常在中國面

臨重要外交挑戰或需要調整周邊外交政策時舉行。（ｓｌ）

