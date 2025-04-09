【ＦＯＣＵＳ】中美臨產業「硬脫勾」，香港需做最壞打算

【ＦＯＣＵＳ】面對北京誓言「奉陪到底」，暴跳如雷的侵侵對華祭出１０４％關稅，周三

（９日）中午正式生效；對價值低於８００美元包裹的１５０美元關稅，亦將於６月１日生效。

中美產業「硬脫勾」似避無可避，涉及至少１﹒８億人就業的內地外貿業何去何從？而港府又有

無做好最壞打算？



＊１０４％稅率，難以減價及貶值對沖＊



２０％、３４％、５４％、１０４％，「關稅王」特朗普叫板中國的價碼，幾乎呈幾何級數

式上升。撇開其對等關稅行政命令附件二中的豁免項（涉及呼吸機、稀土合成物、半導體、金屬

製品、化工原料等），中國出口美國的消費電子品、紡織品、機械等大項，統統面臨重稅。



如果說貿易戰１﹒０時，尚可通過減價讓利疊加人幣貶值，力保美國訂單；那麼眼下貿易戰

２﹒０，本就利潤微薄的製造商，以及今早刷新７﹒４２紀錄新低的離岸人民幣，勢無法再僅僅

通過減價或貶值來對沖。



據商務部２０２２年數據，外貿帶動的製造業、相關服務業的就業高達１﹒８億人。特

朗普高舉關稅大棒，相關企業目前的應對之法普遍是「趕、緩、找」。所謂趕，即是已經按訂單

生產或已出貨的，加緊運輸；緩則是暫停接收美國訂單，控制現金流支出；找則是尋找其他同類

型客戶替代

，以及潛在的生產線轉移。



＊「出口賺美元買美債」模式將打破＊



消息就指，近日中國往非洲的貨櫃報價已直線上升，不過，無論是非洲、東盟還是中東，客

單價都難及美國。例如同樣的兒童洞洞鞋，在亞馬遜售價可達３０美元，但在以東南亞買家為主

的Ｓｈｏｐｅｅ，僅能賣到十幾元人幣。



多間機構去年針對貿易戰２﹒０的基準情境估算，關稅將致跨境電商交易額下降２５％至

４０％，行業就業崗位減少２０％至３０％。不過，眼下顯然已進入極端情境，短期內冀望中國

出口「多元化」或「轉內銷」立竿見影，都屬一廂情願。



難怪有「鱷王」之稱的橋水創始人達里奧最新指，過去那種中國等國家低成本製造、對美出

口、購買美國債務，而美國借債消費、累積巨額債務的模式，將不可避免地被打破。人們見證的

，並非只是關稅，而是全球主要貨幣秩序、政治秩序和地緣政治秩序的典型崩解。



＊風險真實存在 ＶＳ 金融體系穩健＊



而此跟新加坡總理黃循財警告，美國最新舉措標誌全球秩序發生重大變化，基於規則的全球

化和自由貿易時代已經結束，不謀而合。



值得一提的是，當黃循財警告新加坡人，必須為前路更大的衝擊做好準備，「不要掉以輕心

，陷入自滿，風險真實存在，而且利害關係重大」時，港府卻仍強調「金融體系穩健、交易暢順

」、「對等關稅實際只會影響香港整體出口約３％」，大有低估風險之嫌。



倘若美國財政狀況或美元秩序動盪，香港聯繫匯率有何Ｐｌａｎ Ｂ？倘若特朗普對香港施

加二級制裁引發大規模資金外流，香港有何資源抵禦衝擊？倘若貿易壁壘導致全球供應鏈斷裂，

香港又如何維持自由港競爭力？簡而言之，大敵當前，港府有無做好最壞打算？

