【數據前瞻】機構：中國３月ＣＰＩ料持平，ＰＰＩ跌幅略擴

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局將於明日公布３月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據。《路透》綜

合４０家機構預估中值顯示，受低基數及春節錯位因素消退共同影響，中國３月居民消費價格指

數（ＣＰＩ）同比料從２月的下跌０﹒７％轉為持平，其中有１０家機構預估中值顯示，３月

ＣＰＩ環比料下跌０﹒３％，連續第二個月為負。



同時，３４家機構預估中值顯示，由於國內需求偏弱推動工業品價格下行，預計中國３月工

業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比跌幅略微走闊至２﹒３％，２月曾創下六個月最小降幅

２﹒２％。



＊分析：食品價格下跌、汽車價格低迷或拖累ＣＰＩ＊



華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，春節錯位因素消退，天氣逐步升溫利好農產品生產及運

輸，豬肉供給依然寬鬆，疊加消費季節性回落，各食品分項價格普跌，豬肉、蔬菜、雞蛋等批發

價格均下跌，預計３月食品價格環比下跌１﹒４％左右；當月ＣＰＩ同比或從－０﹒７％回升至

－０﹒２％左右，ＣＰＩ環比約－０﹒５％。



中金宏觀的張文朗等人亦認為，３月ＣＰＩ同比相較上月將有所改善，預計同比升至－

０﹒２％，主要受到食品分項的拖累，不過和２月相比拖累程度有所減弱。非食品消費品呈現分

化，汽車價格低迷或拖累ＣＰＩ，家用器具分項受益於以舊換新政策或支撐ＣＰＩ，服務方面預

計呈現溫和復甦狀態。



對於ＰＰＩ，浙商證券李超宏觀研究團隊認為，庫存周期難以對價格形成有效支撐，中游製

造業產能出清或需經歷較長一段時間。從供需平衡的角度看，目前的政策強度更多指向提振信心

，對終端需求和供需缺口彌合的實質性改善仍需觀察。特別是具有針對性的增量地產、消費等總

需求側政策陸續出台，才有可能進一步判定ＰＰＩ的築底信號。該團隊預計，３月ＰＰＩ同比持

平於－２﹒２％，高頻數據顯示環比增速較難回歸正增長區間，料為－０﹒１％。（ｓｌ）

