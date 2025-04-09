《行業數據》乘聯分會：３月全國乘用車零售１９４萬輛，同期次高

《經濟通通訊社９日專訊》乘聯分會最新公布，３月全國乘用車市場零售１９４萬輛，同比

增長１４﹒４％，環比增長４０﹒２％；今年以來累計零售５１２﹒７萬輛，同比增長６﹒０％

。乘聯分會表示，在國家「雙新」政策推動下，價格戰相對溫和，行業內捲狀態改善，今年３月

零售僅稍低於２０１８年３月１９８萬的同期最高水平，同比增速為近１０年最高，扭轉了近幾

年國內車市零售前低後高走勢以及近１０年同期零售增速偏低的特徵。



＊３月乘用車生產和批發均創同期新高＊



３月全國乘用車生產２４８﹒１萬輛，同比增長１１﹒５％，環比增長４２﹒９％。１－３

月乘用車生產６３１﹒１萬輛，累計同比增長１４﹒５％。３月乘用車生產創同期歷史新高，較

舊紀錄２０１８年的２１６萬輛高３２萬輛。



３月全國乘用車廠商批發２４１﹒２萬輛，亦創當月歷史新高，同比增長８﹒９％，環比增

長３６﹒４％；１－３月全國乘用車廠商批發６２７﹒７萬輛，同比增長１１﹒３％。



３月全國乘用車廠商出口（含整車與ＣＫＤ）３９﹒１萬輛，同比下降８％，環比增長

１０％，１－３月乘用車廠商出口１１２萬輛，同比增長１％。３月新能源車佔出口總量的

３６﹒６％，較同期增加５個百分點。



＊３月新能源車零售同比增３８％、環比增４５％＊



新能源車方面，３月全國新能源乘用車生產１１６﹒５萬輛，同比增長４３﹒０％，環比增

長４２﹒１％；１－３月累計生產２９２﹒４萬輛，同比增長４６﹒０％。



３月新能源乘用車批發銷量１１２﹒８萬輛，同比增長３５﹒５％，環比增長３５﹒９％；

１－３月累計批發２８４﹒７萬輛，同比增長４２﹒８％。



３月新能源乘用車市場零售９９﹒１萬輛，同比增長３８﹒０％，環比增長４５﹒０％；１

－３月累計零售２４２﹒０萬輛，同比增長３６﹒４％。



３月新能源乘用車廠商出口１４﹒３萬輛，同比增長６﹒４％，環比增長２１﹒２％；１－

３月累計出口４０﹒１萬輛，同比增長１９﹒８％。（ｓｌ）

