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AH股新聞

09/04/2025 16:21

《行業數據》乘聯分會：３月全國乘用車零售１９４萬輛，同期次高

　　《經濟通通訊社９日專訊》乘聯分會最新公布，３月全國乘用車市場零售１９４萬輛，同比
增長１４﹒４％，環比增長４０﹒２％；今年以來累計零售５１２﹒７萬輛，同比增長６﹒０％
。乘聯分會表示，在國家「雙新」政策推動下，價格戰相對溫和，行業內捲狀態改善，今年３月
零售僅稍低於２０１８年３月１９８萬的同期最高水平，同比增速為近１０年最高，扭轉了近幾
年國內車市零售前低後高走勢以及近１０年同期零售增速偏低的特徵。
　
＊３月乘用車生產和批發均創同期新高＊
　
　　３月全國乘用車生產２４８﹒１萬輛，同比增長１１﹒５％，環比增長４２﹒９％。１－３
月乘用車生產６３１﹒１萬輛，累計同比增長１４﹒５％。３月乘用車生產創同期歷史新高，較
舊紀錄２０１８年的２１６萬輛高３２萬輛。
　
　　３月全國乘用車廠商批發２４１﹒２萬輛，亦創當月歷史新高，同比增長８﹒９％，環比增
長３６﹒４％；１－３月全國乘用車廠商批發６２７﹒７萬輛，同比增長１１﹒３％。
　
　　３月全國乘用車廠商出口（含整車與ＣＫＤ）３９﹒１萬輛，同比下降８％，環比增長
１０％，１－３月乘用車廠商出口１１２萬輛，同比增長１％。３月新能源車佔出口總量的
３６﹒６％，較同期增加５個百分點。
　
＊３月新能源車零售同比增３８％、環比增４５％＊
　
　　新能源車方面，３月全國新能源乘用車生產１１６﹒５萬輛，同比增長４３﹒０％，環比增
長４２﹒１％；１－３月累計生產２９２﹒４萬輛，同比增長４６﹒０％。
　
　　３月新能源乘用車批發銷量１１２﹒８萬輛，同比增長３５﹒５％，環比增長３５﹒９％；
１－３月累計批發２８４﹒７萬輛，同比增長４２﹒８％。
　
　　３月新能源乘用車市場零售９９﹒１萬輛，同比增長３８﹒０％，環比增長４５﹒０％；１
－３月累計零售２４２﹒０萬輛，同比增長３６﹒４％。
　
　　３月新能源乘用車廠商出口１４﹒３萬輛，同比增長６﹒４％，環比增長２１﹒２％；１－
３月累計出口４０﹒１萬輛，同比增長１９﹒８％。（ｓｌ）

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