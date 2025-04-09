兗礦能源（１１７１）逾１４０億人幣取西北礦業５１％股權擴煤量

《經濟通通訊社９日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，斥約

１４０﹒６５億元（人民幣．下同）向控股股東收購及增資以取得西北礦業５１％股權，而西北

礦業將成為其附屬公司，西北礦業財務業績將併入該集團。有關交易須待股東批准。



該集團指，分別斥約４７﹒４８億元收購西北礦業２６％股權，並向西北礦業增資

９３﹒１７億元，以取得西北礦業５１％股權，而西北礦業主要從事煤炭開採、洗選、加工和銷

售業務，煤化工、礦井專業化、選煤廠運營和礦用設備維修等，共有１２家煤炭企業，持有１４

宗礦業權，去年１１個月商品煤產量約２８６１﹒８２萬噸，去年純利約１２﹒７８億元，跌

４３﹒６％，歸屬於西北礦業的礦業權帳面價值合計８３﹒３７億元，礦業權評估價值合計

２４８﹒５１億元。



該集團指，交易完成後，煤炭資源量、煤炭儲量和商品煤產量均得到大幅提升，經營能力將

持續增強。根據獨立估值師出具的相關礦業權評估報告，交易完成後，評估利用口徑資源量增加

約６３﹒５２億噸，可採儲量增加約３６﹒５２億噸，商品煤產量增加約３０００萬噸。

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