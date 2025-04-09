《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（８日）「滬股通」及「深股

通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） ４２６０﹒１４

招商銀行 （６０００３６） ３４１３﹒６９

恒瑞醫藥 （６００２７６） ２３４７﹒４１

藥明康德 （６０３２５９） ２０１５﹒０３

紫金礦業 （６０１８９９） １８６０﹒０６

長江電力 （６００９００） １７４４﹒０２

中國平安 （６０１３１８） １６８４﹒７９

寒武紀 （６８８２５６） １４４６﹒５６

海光信息 （６８８０４１） １２４６﹒５５

工業富聯 （６０１１３８） １２００﹒８９

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０）３７４４﹒９５

比亞迪 （００２５９４）３４７９﹒８２

東方財富 （３０００５９）１６６８﹒８５

立訊精密 （００２４７５）１６１１﹒２７

美的集團 （０００３３３）１５７０﹒８４

北方華創 （００２３７１）１５６４﹒６０

五糧液 （０００８５８）１３１８﹒４７

勝宏科技 （３００４７６）１１１０﹒０３

邁瑞醫療 （３００７６０） ９７８﹒５７

格力電器 （０００６５１） ９５１﹒６５

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（以上數字取小數點後兩個位）

