《外資精點》大摩料潤電今年可維持至少５％股息率，看好潤電

《經濟通通訊社１０日專訊》摩根士丹利發表研究報告，上調中國必需消費品板塊評級至「

與大市同步」，並將貴州茅台（滬：６００５１９）、華潤電力（００８３６）加入中港關注名

單，同時下調信息技術板塊至「與大市同步」，調整反映了關稅不確定性以及全球宏觀增長和風

險資產下行風險加劇，而Ａ股在可比歷史背景下更具韌性。



該行表示，選擇茅台因其基本面具有較高可預見性，同時受益於國內消費的潛在刺激措施，

而其市盈率顯示下行空間有限，中國「國家隊」的積極買盤也表明流動性支持將逐步增強，關注

華潤電力是因為在貿易緊張局勢和經濟放緩的背景下，電力股的基本面仍具高穩定性和確定性，

華潤電力今年可維持至少５％的股息率，比主要同行有更好的確定性，建議採取更均衡的投資組

合策略，增持防禦性資產和Ａ股敞口，同時保持靈活，密切關注潛在的中美貿易談判以及中國加

大寬鬆力度。（ｂｎ）



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