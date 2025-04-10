【關稅戰】６美企涉台軍售中方列不可靠實體清單，１２家出口管制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中美關稅戰進一步升級，美國對中國商品

合共１０４％的巨額關稅已經於昨日（９日）下午生效。中國當日宣布強硬再反制措施，對美國

進口商品加徵關稅稅率提高至８４％，此外，將護盾人工智能公司等６家美國企業列入不可靠實

體清單，將１２家美國實體列入出口管制管控名單。



＊護盾人工智能等６家實體列入不可靠實體清單＊



商務部公告，為維護國家主權、安全和發展利益，決定將護盾人工智能公司（Ｓｈｉｅｌｄ

ＡＩ，Ｉｎｃ﹒）、內華達山脈公司（Ｓｉｅｒｒａ Ｎｅｖａｄａ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）、賽博勒克斯公司（Ｃｙｂｅｒｌｕｘ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）

、邊緣自治運營公司（Ｅｄｇｅ Ａｕｔｏｎｏｍｙ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ ＬＬＣ）、

Ｇｒｏｕｐ Ｗ公司（Ｇｒｏｕｐ Ｗ）和哈德森技術公司（Ｈｕｄｓｏｎ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｃｏ﹒）等６家實體列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施，

一是禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；二是禁止上述企業在中國境內新增投資。公告

未盡事宜按《不可靠實體清單規定》執行，自２０２５年４月１０日１２時０１分起實施。



商務部新聞發言人表示，近年來，護盾人工智能公司、內華達山脈公司等６家公司不顧中方

強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發

展利益。中方依法追究其不法責任。



中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠

信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力

於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。



＊將美國光子公司等１２家美國實體列入出口管制管控名單＊



此外，商務部公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將美國光子公司

等１２家美國實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：一是禁止向上述１２家美國實體出

口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。二是特殊情況下確需出口的，出口經營者

應當向商務部提出申請，自２０２５年４月１０日１２時０１分起正式實施。



商務部新聞發言人表示，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，商務部決定將

１２家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。這些實體存在可能危害中國國

家安全和利益的行為，任何出口經營者不得違反上述規定。



出口管制管控名單包括：

１﹒ 美國光子公司（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ）

２﹒ 諾沃特公司（Ｎｏｖｏｔｅｃｈ， Ｉｎｃ﹒）

３﹒ 埃科達因公司（Ｅｃｈｏｄｙｎｅ）

４﹒ 馬文工程公司（Ｍａｒｖｉｎ Ｅｎｇｅｅｒｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｉｎｃ﹒）

５﹒ 埃克索維拉公司（Ｅｘｏｖｅｒａ）

６﹒ 特勵達．布朗工程公司（Ｔｅｌｅｄｙｎｅ Ｂｒｏｗｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，

Ｉｎｃ。）

７﹒ ＢＲＩＮＣ無人機公司（ＢＲＩＮＣ Ｄｒｏｎｅｓ， Ｉｎｃ﹒）

８﹒ 賽尼克斯公司（ＳＹＮＥＸＸＵＳ， Ｉｎｃ﹒）

９﹒ 火風暴實驗室公司（Ｆｉｒｅｓｔｏｒｍ Ｌａｂｓ， Ｉｎｃ﹒）

１０﹒ 奎托斯無人機系統公司（Ｋｒａｔｏｓ Ｕｎｍａｎｎｅｄ Ａｅｒｉａｌ

Ｓｙｓｔｅｍｓ， Ｉｎｃ﹒）

１１﹒ 多莫戰術通信公司（Ｄｏｍｏ Ｔａｃｔｉｃａｌ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）

１２﹒ 英斯圖公司（Ｉｎｓｉｔｕ， Ｉｎｃ﹒）

