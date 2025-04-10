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AH股新聞

10/04/2025 08:27

【傾力救市】李強：及時推出新增量政策，做大做強國內大循環

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國務院總理李強９日下午主持召開經濟形
勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強強調，要實施
好更加積極有為的宏觀政策，靠前發力推動既定政策盡快落地見效，根據形勢需要及時推出新的
增量政策。
　
　　要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收，以高質量供給
引領需求、創造需求。要充分激發各類經營主體活力，努力為企業提供更好的發展環境和政策服
務。
　
　　座談會上，張斌、李迅雷、沈建光、萬敏、鄭津、彭志輝、王鑽等先後發言。大家認為，今
年以來，中國經濟運行總體平穩、向新向好。雖然外部環境變化帶來不少困難，但中國經濟優勢
多、韌性強、潛能大，發展前景長期看好。大家還就應對外部衝擊、推動經濟持續向好提出意見
建議。
　
＊外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力＊
　
　　在聽取專家和企業家發言後，李強表示，一季度經濟延續回升向好態勢，但同時要清醒看到
，外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力。對此已經作了充分估計，做好了應對各種不確定
因素的準備。「只要我們堅定不移辦好自己的事，就一定能夠推動中國經濟行穩致遠。」
　　
　　李強希望廣大企業家厚植家國情懷，積極應變局促發展，為國家發展大局多作貢獻。希望專
家學者圍繞經濟運行中的新情況新問題多提前瞻性、建設性意見。

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