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AH股新聞

10/04/2025 08:41

【關稅戰】王文濤與歐盟委員視頻會談，電動車價格談判立即開展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易
和經濟安全委員謝夫喬維奇８日下午舉行視頻會談，雙方圍繞加強中歐經貿合作、應對美加徵所
謂「對等關稅」等問題深入坦誠交換意見。雙方同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題
，為企業創造更有利的營商環境，並立即開展電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投
資合作問題。
　
　　雙方支持重啟中歐貿易救濟對話機制，討論貿易轉移問題，妥處貿易摩擦。雙方表示，將繼
續在世貿組織框架下加強溝通，共同推進世貿組織改革，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制

　
＊加強溝通交流，深化中歐貿易、投資和產業合作＊
　
　　王文濤表示，李強總理與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，向外界傳遞了積極的信息。中方
願與歐方相向而行，共同落實好中歐領導人達成的重要共識，加強溝通交流，深化中歐貿易、投
資和產業合作。
　
　　王文濤指出，美國所謂「對等關稅」嚴重侵犯各國正當利益，嚴重違反世貿組織規則，嚴重
損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義
和經濟霸凌行徑。中方對此堅決反對，已採取反制措施堅定維護自身權益。美方威脅對中國徵收
額外５０％關稅，是錯上加錯。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方願通過磋商談判解決
分歧，但如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。
　
　　王文濤強調，在當前形勢下，中歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化
便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。
　
　　謝夫喬維奇表示，美國加徵關稅嚴重衝擊國際貿易，對歐中及弱勢國家造成嚴重影響。美國
僅佔全球貨物貿易的１３％，歐方願與包括中國在內的其他世貿組織成員一道，共同保障全球貿
易正常運行。歐方重視歐中經貿關係，願與中方加強對話溝通，推動擴大雙向市場准入、投資和
產業合作。

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