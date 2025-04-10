【關稅戰】王文濤與歐盟委員視頻會談，電動車價格談判立即開展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易

和經濟安全委員謝夫喬維奇８日下午舉行視頻會談，雙方圍繞加強中歐經貿合作、應對美加徵所

謂「對等關稅」等問題深入坦誠交換意見。雙方同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題

，為企業創造更有利的營商環境，並立即開展電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投

資合作問題。



雙方支持重啟中歐貿易救濟對話機制，討論貿易轉移問題，妥處貿易摩擦。雙方表示，將繼

續在世貿組織框架下加強溝通，共同推進世貿組織改革，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制

。



＊加強溝通交流，深化中歐貿易、投資和產業合作＊



王文濤表示，李強總理與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，向外界傳遞了積極的信息。中方

願與歐方相向而行，共同落實好中歐領導人達成的重要共識，加強溝通交流，深化中歐貿易、投

資和產業合作。



王文濤指出，美國所謂「對等關稅」嚴重侵犯各國正當利益，嚴重違反世貿組織規則，嚴重

損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義

和經濟霸凌行徑。中方對此堅決反對，已採取反制措施堅定維護自身權益。美方威脅對中國徵收

額外５０％關稅，是錯上加錯。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方願通過磋商談判解決

分歧，但如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。



王文濤強調，在當前形勢下，中歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化

便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。



謝夫喬維奇表示，美國加徵關稅嚴重衝擊國際貿易，對歐中及弱勢國家造成嚴重影響。美國

僅佔全球貨物貿易的１３％，歐方願與包括中國在內的其他世貿組織成員一道，共同保障全球貿

易正常運行。歐方重視歐中經貿關係，願與中方加強對話溝通，推動擴大雙向市場准入、投資和

產業合作。

