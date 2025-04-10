【關稅戰】王文濤與馬來西亞貿工部長通話，加強中馬和東盟合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部部長王文濤９日與東盟輪值主席國

、馬來西亞貿工部長扎夫魯視頻通話，雙方圍繞加強中馬和中國－東盟經貿合作、共同應對美加

徵所謂「對等關稅」等問題深入坦誠交換意見。王文濤表示，中方願與包括東盟在內的貿易夥伴

一道，加強溝通協調，在相互尊重的基礎上，通過平等對話磋商解決各自關切，共同維護多邊貿

易體制。



王文濤表示，美方所謂「對等關稅」罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視

美方長期從國際貿易中大量獲利的事實，嚴重損害包括中國和東盟國家在內的各方正當合法權益

，是典型的單邊霸凌做法。美方做法既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產業鏈供應鏈

穩定，嚴重破壞國際貿易體系。對此，中方堅決反對，已採取果斷措施予以反制，如果美方一意

孤行，中方必將奉陪到底。



扎夫魯表示，馬貿工部已發表聲明，認為美國政府有關政策不符合世界貿易組織所規定的自

由公平貿易原則。馬方充分尊重中方立場，願共同支持多邊主義和全球貿易發展，將與東盟各國

就美國「對等關稅」系列措施展開磋商、共同應對。

