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AH股新聞

10/04/2025 15:16

【關稅戰】商務部：將堅定不移走好自己的路，助外貿企業擴內銷

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部今日召開例行新聞發布會。商務部
新聞發言人何咏前表示，近期，美國以各種借口宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴濫施關稅，
嚴重侵犯中方企業正當權益，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，中方對此強烈譴責、堅決反對。作為
全球第二大經濟體和第二大商品消費市場，面對美國霸凌關稅，將堅定不移推進高水平對外開放
，堅定不移走好自己的路，以自身的穩定發展為全球經濟注入更多確定性。
　
＊是否與美國展開關稅談判，沒有正面回應＊
　
　　對於中方是否就關稅問題與美展開談判，何咏前沒有作正面回應，僅表示，中方的立場是明
確的、一貫的。談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將
奉陪到底。施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。希望美方與中方相向而行，本著相
互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過對話協商妥善解決分歧。
　
＊幫助外貿企業擴寬內銷渠道＊
　
　　何咏前表示，我們將堅定不移辦好自己的事，以中國的確定性對衝外部環境的不確定性。將
幫助出口遇阻的外貿企業開拓國內市場，用好消費品以舊換新政策，辦好外貿優品中華行等系列
活動，深入開展內外貿一體化工作等等。可以看到，中國超大規模市場潛力不斷釋放，穩經濟、
穩外貿政策接續發力，中國外貿有信心、有底氣應對各種風險挑戰。近日，商務部已組織有關商
協會、大型商超和流通企業座談，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業擴寬內銷渠道。

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