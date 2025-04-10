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AH股新聞

10/04/2025 15:52

【關稅戰】對美徵更高關稅？商務部：不評論假設問題，貿戰沒贏家

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國商務部今日召開例行新聞發布會。有
記者提問：美國總統特朗普宣布對不採取報復性行動的國家實施９０天的關稅暫停，但是上調對
華關稅至１２５％，甚至可能到１５０％，對於中國是否會繼續對美加徵更高關稅？中國商務部
新聞發言人何咏前表示，對於假設性問題，目前無法評論。我想強調的是，貿易戰沒有贏家，如
果美方一意孤行，中方將奉陪到底，我們絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑，必將採取堅決有
力措施捍衛自身正當權益。
　
＊施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式＊
　
　　何咏前表示，中方的態度是一貫且明確的。談，大門敞開，打，奉陪到底，中國願意在相互
尊重基礎上，與美方通過平等對話磋商妥善解決分歧，但對話是有原則的，磋商有底線的，施壓
和威脅不是同中方打交道的正確方式，無益於解決問題，美方應糾正錯誤做法，為雙方平等對話
磋商創造氛圍和條件。「中方的立場我已經多次重申，講得很清楚了，我們不惹事也不怕事，中
國人民和世界人民的正當發展權利不容剝奪，中國和世界各國主權安全發展利益不容侵犯。」敦
促美方盡快取消單邊關稅措施，回到通過平等對話，妥善解決分歧的正確軌道。
　
　　何咏前強調，近期美國以各種借口宣布對包括中國在內所有貿易夥伴濫施關稅，嚴重違反國
際規則和公平正義。中國政府與世界各國相關經濟體一道強烈譴責，堅決反對，美方施壓和威脅
解決不了問題，應回到公平對話的軌道上來，中國已經並將繼續堅決採取反制措施，維護自身主
權安全，發展利益。

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