【傾力救市】中金：匯金增持ＥＴＦ釋積極訊號，Ａ股顯中長期價值

《環富通基金頻道１０日專訊》近期特朗普實施「對等關稅」引發全球資產大幅波動，避險

情緒傳染下，周一（７日）Ａ股顯現明顯調整，上證指數和滬深３００跌幅均超過７％，創下

２０２０年２月以來的最大單日跌幅；港股恒生指數下跌１３﹒２％，創１９９７年以來的最大

單日回調。當日盤中，中央匯金公司發布公告堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前Ａ

股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金（ＥＴＦ），未來將繼續增持。當日晚間，中

國誠通集團和國新集團也公告增持ＥＴＦ，以及中央企業股票和科技創新類股票。



人民銀行新聞發言人隨後亦表示，將堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金

，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。



中金發表研究報告指，中央匯金等公司再度增持ＥＴＦ，助力穩市場穩預期。結合歷史經驗

，匯金等增持股票往往出現在Ａ股市場面臨流動性風險和資金面負反饋的階段。從最終的行為效

果看，匯金增持ＥＴＦ並結合一系列後續穩市場相關舉措推出，雖然在超短期內（１至３個交易

日）不排除市場可能仍有一定波動，但是隨後指數基本呈現逐步企穩跡象，並且中期來看往往是

市場的偏底部區域。



＊對提振市場信心有積極意義，具決心和資源＊



歷史上匯金等資金入市對於對沖風險、提振市場信心有積極意義。Ａ股當前從投資者結構層

面，成交仍以個人投資者為主，外部超預期利空影響下，市場較容易出現非理性回調。匯金等資

金作為政府和公共部門，購買二級市場股票ＥＴＦ不僅直接為市場提供資金支持，化解資金面負

反饋，更重要的是起到訊號意義，對於穩市場和穩預期都有一定的積極影響。Ａ股穩市場機制正

逐步成熟，稍早期如２０１５年６月底至７月初，Ａ股波動較大，當時匯金公司和證金公司等快

速入市並注入超過萬億元人民幣資金，化解市場的流動性危機，市場止跌企穩後連續反彈。



近年如２０２４年２月，市場連續調整後觸發雪球等衍生品平倉，資金面呈現階段性負反饋

，匯金公司從單一增持藍籌ＥＴＦ到擴大ＥＴＦ增持範圍，快速化解了流動性壓力也穩住市場預

期。境外市場的經驗也表明，外生衝擊之下政策支持市場態度需要更加堅決。如１９９７年亞洲

金融危機外生衝擊下，香港金管局動用外匯基金買入大盤藍籌股，資金規模超１０００億元，外

生衝擊影響基本消除後，截至１９９８年年底，恒生指數反彈超４０％並在基本面支撐下震盪上

行至２０００年初。



匯金增持ＥＴＦ具備決心和資源。本次「對等關稅」政策引發海外衰退交易，國際資金受風

險情緒傳染而拋售風險資產，疊加過去半年Ａ股市場融資餘額增長，外部衝擊導致市場調整容易

引發短期流動性負反饋。簡單從主要的寬基ＥＴＦ成交額超常規放大估算，４月７日ＥＴＦ尤其

尾盤放量可能超過６００億元人民幣，單日資金流入強度超出２０２４年２月初的水平，體現匯

金公司等機構在堅定維護資本市場平穩發展上，具備決心和資源，對於市場的止跌企穩也有積極

含義。



＊中國股票估值再顯吸引力，受惠全球資金再布局＊



中金指，客觀而言本次加徵關稅雖難免對中國經濟帶來挑戰，但中國股票市場具備較多相對

有利條件。首先，市場大幅回調後，估值再度具備吸引力。截至４月７日，滬深３００指數動態

市盈率僅１０﹒６倍，仍明顯低於歷史均值（２００５年以來指數動態估值均值１２﹒６倍），

恒生國企指數動態估值不到１０倍，比滬深３００更低。從股權風險溢價的維度，滬深３００的

股權風險溢價在大跌之後再度上升至接近７％（基本等同於２０２４年９月２４日上漲之前，以

及２０２４年２月的水平）。從股息率的維度，滬深３００的股息率ＴＴＭ高達３﹒６７％，超

出１０年期國債收益率２個百分點，反映即便盈利預期面臨挑戰，但股息穩定回報仍明顯高於債

券回報率，估值具備較強吸引力。



此外，地緣敘事變化，全球資金面臨再布局。過去兩年地緣因素對全球資金流動的影響超過

了基本面，最新數據顯示中國市場在全球主動基金的持倉佔比由２０２１年初１４﹒６％降至

２０２５年２月的６﹒５％，連續兩年相比被動基金低配約１個百分點；從持股佔比的維度，境

外資金佔Ａ股自由流通市值從２０２１年高點１０％降至當前７﹒５％左右。特朗普的政策組合

引發全球對美國經濟過度樂觀前景的重新審視，面對當前美國「確定的不確定性」，全球投資者

被迫開始新一輪「地緣再重估」，資金從美國市場外流的壓力加大。當前中國市場估值具備較強

吸引力，而且中國股市與海外股市的相關性下降具有風險分散價值，獲取外資「長錢」流入的潛

力逐漸顯現。



＊市場重新認知中國科創潛力，逆周期政策空間較大＊



科技敘事變化讓市場重新認知中國創新潛力。ＤｅｅｐＳｅｅｋ以低成本、高性能和開源的

三大超預期優勢，成為「打破西方技術壟斷」的象徵符號，更重要的是，ＡＩ突破讓市場重新認

知中國科技創新的潛力，在ＡＩ人才、專利數量和應用場景具備明顯優勢。近期市場大跌後，中

國科技資產普遍跌至ＤｅｅｐＳｅｅｋ發布之前的水平，在科技敘事改變之後，中國科技資產可

能迎來再次配置的機會。



中國逆周期政策空間較大，若能有效應對需求不足的問題，對資產價格有正向支撐。加徵關

稅對貿易順差國和逆差國的影響存在差異，美國面臨「滯脹」壓力，中國需求不足環境進一步承

壓。宏觀政策應對「滯脹」和需求不足的效果有所不同，美國「滯脹」環境意味著逆周期政策面

臨穩定增長與控制通脹的兩難困境。但中國在應對有效需求不足方面，政策方向更加清晰。而且

經歷過此前貿易摩擦經驗，預計本輪中國政府在應對上將更有針對性，過去３年中國持續較大力

度治理房地產和地方政府債務問題，為當前政策空間創造了較好的條件。



＊Ａ股或已處於偏底部區域，惟短期難免波動＊



展望後市，市場或已處於偏底部區域，短期難免波動，中長期價值凸顯。短期來看，特朗普

關稅政策後續演繹存在較大不確定性，全球市場波動導致風險傳染，預計關稅政策也將導致Ａ股

企業盈利預期下修，Ａ股市場短期難免出現階段性波動。不過，４月７日市場下跌存在明顯的恐

慌情緒，跌幅已大體計入企業盈利影響程度，而且估值吸引力再度凸顯，無論從歷史縱向對比，

還是全球橫向對比，以及和債券回報率相比，中國股票市場都具備較高的性價比。



配置層面，短期波動環境下紅利低波股票或相對佔優，受益內需政策發力的消費和投資板塊

也有交易機會。中期維度成長行業中期走勢取決於產業景氣度和盈利周期，ＤｅｅｐＳｅｅｋ的

突破為ＡＩ應用場景發展提供了條件，當前ＡＩ產業的高景氣或仍在早期，仍是中期的重要主線

，回調將迎來布局機會。未來伴隨穩增長政策進一步加碼、有效需求回升，消費領域有望逐步迎

來趨勢性行情。（ｗａ）

