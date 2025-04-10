《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強稱做大做強國內大循環

《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央周邊工作會議在北京舉行

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中央周邊工作會議４月８日至９日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近

平出席會議並發表重要講話。習近平在重要講話中系統總結新時代以來我國周邊工作的成就和經

驗，科學分析形勢，明確了今後一個時期周邊工作的目標任務和思路舉措，強調要聚焦構建周邊

命運共同體，努力開創周邊工作新局面。



稅則委員會：美國進口商品加徵關稅稅率提高至８４％

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國務院關稅稅則委員會９日發布公告稱，自２０２５年４月１０日１２時０１分起，調整《國務

院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》規定的加徵關稅稅率，由

３４％提高至８４％。其他事項按照稅委會公告２０２５年第４號文件執行。



各路資金持續流入，資本市場內在穩定性增強

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最新數據顯示，４月７日和８日兩天，ＥＴＦ產品合計淨流入資金超過１９００億元，提高了Ａ

股市場的穩定性。業內人士認為，連日來，多路資金密集入市，向市場參與各方傳遞出「穩住股

市」的強烈信號。從相關部門和多家機構的表態看，政策對資金入市的支持力度不斷加碼，後續

資金有望持續流入Ａ股，為增強資本市場的內在穩定性提供有力支撐。



《上海證券報》



中央周邊工作會議在北京舉行

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中央周邊工作會議４月８日至９日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近

平出席會議並發表重要講話。習近平在重要講話中系統總結新時代以來我國周邊工作的成就和經

驗，科學分析形勢，明確了今後一個時期周邊工作的目標任務和思路舉措，強調要聚焦構建周邊

命運共同體，努力開創周邊工作新局面。



《關於中美經貿關系若干問題的中方立場》白皮書發布

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國務院新聞辦公室９日發布《關於中美經貿關系若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美經貿關

系事實，闡明中方對相關問題的政策立場。白皮書除前言、結束語外共分為六個部分，分別是中

美經貿關系的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經

貿協議有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損

害雙邊經貿關系發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。



稅則委員會：美國進口商品加徵關稅稅率提高至８４％

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國務院關稅稅則委員會９日發布公告稱，自２０２５年４月１０日１２時０１分起，調整《國務

院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》規定的加徵關稅稅率，由

３４％提高至８４％。其他事項按照稅委會公告２０２５年第４號文件執行。



《證券時報》



中央周邊工作會議在北京舉行

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中央周邊工作會議４月８日至９日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近

平出席會議並發表重要講話。習近平在重要講話中系統總結新時代以來我國周邊工作的成就和經

驗，科學分析形勢，明確了今後一個時期周邊工作的目標任務和思路舉措，強調要聚焦構建周邊

命運共同體，努力開創周邊工作新局面。



李強：實施好更加積極有為宏觀政策，做大做強國內大循環

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國務院總理李強４月９日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下

一步經濟工作的意見建議。李強強調，面對國內外形勢的新變化，做好二季度和下一步經濟工作

尤為重要，各項工作都要持續加力、更加給力。要實施好更加積極有為的宏觀政策，靠前發力推

動既定政策盡快落地見效，根據形勢需要及時推出新的增量政策，以有力有效的政策應對外部環

境的不確定性。



堅決反制！中國對原產於美國進口商品加徵８４％關稅

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４月９日晚間，國務院關稅稅則委員會公告，自４月１０日１２時０１分起，調整原產於美國的

進口商品加徵關稅稅率，由此前的３４％進一步提高至８４％。美國東部時間４月８日，美方將

此前宣布的對中國輸美產品加徵３４％所謂「對等關稅」，進一步提高５０％至８４％。國務院

關稅稅則委員會公告指出，美方升級對華關稅的做法是錯上加錯，嚴重侵犯中國正當權益，嚴重

損害以規則為基礎的多邊貿易體制。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措

施，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。（ｅｗ）

