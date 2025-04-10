《鍾之日記》貿易戰硝煙正濃，港股仍錄三連彈

《鍾之日記》４月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統特朗普威脅中國撤反制未果，一舉將對華關稅加至１２５％，並宣布暫停其他國家

關稅，令美股扭轉頹勢，周三（９日）呈報復性急彈。恒指今日高開高走，盤中最多升９４６點

，市場期待中方出招，但決策層似乎聚焦閉門開會研究擴內需，暫無新的報復措施出台，恒指升

幅逐漸收窄，最終收報２０６８１，升４１７點或２﹒１％，三連彈合計升幅４﹒２４％。今日

主板成交超過３９５５億元。



＊Ａ股連升三日，返三千二關＊



中美關稅戰再度升級，繼中國昨晚宣布反制、將美國進口商品關稅增至８４％後，美國總統

特朗普隨即將對華關稅加至１２５％，並向超過７５個國家暫緩對等關稅９０天，期間降低稅率

至１０％，意圖孤立中國。有關國家將加碼支持政策，以應對外部衝擊及穩定投資市場的預測升

溫，Ａ股連續第三天反彈，滬綜指收升１﹒１６％，報３２２３﹒６４點，重上三千二關，深成

指全日漲２﹒２５％，創業板收升２﹒２７％。兩市成交約１﹒６１萬億元人民幣，較上個交易

日減少５％。



中美貿易衝突驟然升級，令金融市場猝不及防，分析人士指出，二級市場上「國家隊」不斷

入場提供支撐。外電消息，中國決策層今日召開重要會議，討論出台更多經濟刺激政策。據悉，

臨時召集的會議聚焦樓市、消費和科技創新等領域，研究出台新的支持性措施。包括金融監管在

內的其他部門也在密集開會，討論提振經濟和穩定市場的舉措。會議的密集程度，凸顯中國政府

積極應對中美貿易衝突擴大所帶來的挑戰。即將於４月底召開的中央政治局會議，通常成為重要

觀察窗口。



值得留意的是，３月ＣＰＩ同比連續第二個月下滑，ＣＰＩ環比亦創四個月最大降幅。３月

ＰＰＩ同比創四個月最大降幅，且已連續兩年半處在負值區域。有分析認為，內地通縮壓力在貿

易戰下會繼續加劇，預料中央會推出更多政策支撐經濟。



＊出口要轉內銷，消費加力刺激＊



中美貿易戰硝煙正濃，特朗普一邊暫緩對中國以外國家徵收新關稅９０天，一邊對中國進口

關稅從１０４％提高至１２５％，而中國暫時以８４％關稅還擊。



高關稅之下，中國出口商何去何從，前景令人擔憂。有傳亞馬遜已取消中國及其他亞洲國家

生產的產品訂單，包括沙灘椅、滑板車、冷氣機等。



為抵禦出口將大跌的風險，國務院總理李強９日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會

，強調要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略。商務部在今日例行新聞發布會亦強調

，將幫助出口遇阻的外貿企業開拓國內市場，用好消費品以舊換新政策等等；商務部更指中國外

貿有信心、有底氣應對各種風險挑戰，近日已組織有關商協會、大型商超和流通企業座談，幫助

外貿企業擴寬內銷渠道。永輝超市已率先行動，公開向出口受阻的中國製造企業開通「綠色通道

」，呼籲「將中國製造的星光，匯聚成照亮內需市場的銀河」。



提振內需急迫性增，一眾內地消費股向好，大摩上調中國必需消費品行業至「中性」，料受

益於國內消費的潛在刺激措施。申洲國際（０２３１３）大升４﹒７％、農夫山泉

（０９６３３）漲３﹒６％，李寧（０２３３１）升２﹒６％，海底撈（０６８６２）升２％。



＊蘋果美股強彈，蘋概股全面回升＊



美國關稅政策一夜間大轉軚，特朗普宣布暫緩中國以外其他國家的對等關稅，蘋果受惠消息

，周三股價強彈１５％。這是蘋果自１９９８年１月以來錄得的最大單日升幅。



由於蘋果是關稅戰的最大受累者，早前股價經歷地獄式四連跌，期間累挫２３％，連全球市

值龍頭寶座亦一度讓位微軟。雖然蘋果股價暫時回暖，但市場憂慮未除。因為該公司大部分收入

來自ｉＰｈｏｎｅ及電腦銷售，而現時蘋果大部分ｉＰｈｏｎｅ仍在中國生產，然後進口到美國

，但特朗普已將對中國商品的關稅提高至１２５％。



早前美對華對等關稅稅率定為５４％時，有美國媒體計算，蘋果製作一部手機的成本將會增

加五成。摩根士丹利亦預測，上一輪關稅成本給蘋果帶來的損失可能高達每年３３０億美元。現

時關稅翻倍，蘋果前景不容樂觀，另外，中國對美國商品徵收８４％的關稅，也增加了蘋果失去

中國市場的可能性。



不過，有分析人士認為，蘋果極有可能獲得關稅豁免待遇。特朗普於２０１８年首屆任期時

也向中國發起貿易戰，他當時給予在中國生產的蘋果產品關稅豁免。據悉，蘋果現也正在向特朗

普政府尋求關稅豁免。



蘋概股全面回升，舜宇光學（０２３８２）收漲５﹒４％，瑞聲科技（０２０１８）彈

５﹒８％，高偉電子（０１４１５）及丘鈦科技（０１４７８）均升近４％，比亞迪電子

（００２８５）揚６﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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