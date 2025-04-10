《Ａ股焦點》半導體拉漲，據報美國暫緩限制英偉達芯片對華出口

《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股半導體板塊拉漲，慧智微（滬：６８８５１２）漲逾９％

，明微電子（滬：６８８６９９）、中科藍訊（滬：６８８３３２）等漲逾７％，必易微

（滬：６８８０４５）、銀河微電（滬：６８８６８９）等升超６％，中芯

（滬：６８８９８１）升不足１％。



據美國全國公共廣播電台（ＮＰＲ）引述消息報道，英偉達行政總裁黃仁勳上周出席海湖莊

園（Ｍａｒ－ａ－Ｌａｇｏ）晚宴後，特朗普政府改變限制向中國出口英偉達Ｈ２０人工智能芯

片的計劃。



特朗普政府過去數個月，計劃對英偉達Ｈ２０芯片實施出口管制，原本準備最快本周推出，

但英偉達向特朗普政府承諾，將在美國投資新的ＡＩ資料中心，令管制計劃出現變數。



Ｈ２０芯片是美國出口管制下中國能合法獲得的最先進的人工智能處理器。據《路透》今年

２月報道，中國ＡＩ初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ的低成本ＡＩ模型，對Ｈ２０的需求旺盛，帶動

Ｈ２０的訂單量增加。此外，字節跳動、阿里巴巴（０９９８８）與騰訊（００７００）等中國

企業，今年首３個月對英偉達Ｈ２０芯片下訂至少１６０億美元的訂單。（ｊｑ）

