【關稅戰】美商務部長：特朗普預期將與習近平對話

《經濟通通訊社１０日專訊》綜合外電消息，美國商務部長盧特尼克（Ｈｏｗａｒｄ

Ｌｕｔｎｉｃｋ）９日表示，他和財政部長貝森特（Ｓｃｏｔｔ Ｂｅｓｓｅｎｔ）都沒有就關

稅問題與中國官員交涉，但總統特朗普「預期將與中國國家主席習近平對話」。



盧特尼克在白宮向美媒表示：「這是他們之間的事。如果我們接到聯繫，會直接轉交給總統

。」盧特尼克補充，解決辦法其實是兩位領袖之間的通話，他們可以一起解決這個問題。特朗普

稍早在白宮橢圓形辦公室表示，他預期習近平會在「某個時間點打電話給他」。



＊特朗普關稅變動，美貿易代表稱事後得知＊



特朗普稍早在社交平台Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ上宣布：「由於中國對世界市場缺乏尊重

，我將美國對中國徵收的關稅立即提高到１２５％，立即生效。希望在不久的將來，中國將會意

識到，剝削美國及其他國家的日子，不再可持續或不可被接受。」他又提到，超過７５個國家已

尋美國代表，就貿易、關稅等討論解決方法，因此對這些沒有採取報復的國家，暫緩對等關稅的

實施。美國貿易代表葛里爾（Ｊａｍｉｅｓｏｎ Ｇｒｅｅｒ）表示，他在消息宣布後才得知此

事。



特朗普其後表示，會與習近平會談或見面，不擔心與中國的衝突升級，認為習近平是世界上

最聰明的人之一，無法想像再提高對中國的關稅。「我不認為我們需要再提高了。我們計算得非

常仔細。」



中國目前還沒就最新關稅作出回應，此前中方已經把美國進口商品關稅由３４％提高至

８４％。（ｒｙ）

