  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

10/04/2025 10:56

【關稅戰】美商務部長：特朗普預期將與習近平對話

　　《經濟通通訊社１０日專訊》綜合外電消息，美國商務部長盧特尼克（Ｈｏｗａｒｄ　
Ｌｕｔｎｉｃｋ）９日表示，他和財政部長貝森特（Ｓｃｏｔｔ　Ｂｅｓｓｅｎｔ）都沒有就關
稅問題與中國官員交涉，但總統特朗普「預期將與中國國家主席習近平對話」。
　
　　盧特尼克在白宮向美媒表示：「這是他們之間的事。如果我們接到聯繫，會直接轉交給總統
。」盧特尼克補充，解決辦法其實是兩位領袖之間的通話，他們可以一起解決這個問題。特朗普
稍早在白宮橢圓形辦公室表示，他預期習近平會在「某個時間點打電話給他」。
　
＊特朗普關稅變動，美貿易代表稱事後得知＊
　
　　特朗普稍早在社交平台Ｔｒｕｔｈ　Ｓｏｃｉａｌ上宣布：「由於中國對世界市場缺乏尊重
，我將美國對中國徵收的關稅立即提高到１２５％，立即生效。希望在不久的將來，中國將會意
識到，剝削美國及其他國家的日子，不再可持續或不可被接受。」他又提到，超過７５個國家已
尋美國代表，就貿易、關稅等討論解決方法，因此對這些沒有採取報復的國家，暫緩對等關稅的
實施。美國貿易代表葛里爾（Ｊａｍｉｅｓｏｎ　Ｇｒｅｅｒ）表示，他在消息宣布後才得知此
事。
　
　　特朗普其後表示，會與習近平會談或見面，不擔心與中國的衝突升級，認為習近平是世界上
最聰明的人之一，無法想像再提高對中國的關稅。「我不認為我們需要再提高了。我們計算得非
常仔細。」　
　
　　中國目前還沒就最新關稅作出回應，此前中方已經把美國進口商品關稅由３４％提高至
８４％。（ｒｙ）

【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 中美緊張升級＋大行唱好，金價抽高金礦股及黃金ET...

10/04/2025 16:48

關稅戰

圍堵中國 | FOCUS | 債息逼宮侵侵又眨眼，北京謀周邊...

10/04/2025 13:24

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處