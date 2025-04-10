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AH股新聞

10/04/2025 09:27

《Ａ股行情》中美互加關稅，李強促做大內循環，滬指高開１﹒３％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中美關稅戰持續，中方昨晚宣布進一步反制，將對美國進口商
品加徵８４％關稅。美國總統特朗普隨即反擊，對中國進口產品徵收的關稅提高至１２５％，同
時對部分國家暫停實施新關稅，為期９０天，在此期間大幅降低對等關稅至１０％。隔夜美股大
升，標普５００、納指創十多年來最大單日漲幅，全球股市今早亦反彈。Ａ股市場無懼外圍衝擊
，三大指數集體高開，滬綜指高開１﹒２９％，報３２２７﹒８４點，深成指高開２﹒２９％，
創業板指高開３﹒３５％。盤初英偉達、蘋概股造好。
　
　　外圍風險增加，國務院總理李強表示，面對國內外形勢的新變化，做好今年第二季和下一步
經濟工作尤為重要。要實施好更加積極有為的宏觀政策，靠前發力推動既定政策盡快落地見效。
李強強調，要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收；在抓好
消費品以舊換新的同時加快釋放服務消費潛力，推動科技創新和產業創新融合發展，以高質量供
給引領需求、創造需求。「只要我們堅定不移辦好自己的事，就一定能夠推動中國經濟行穩致遠
。」
　
　　另外，《證券日報》頭版文章稱，３月份至今，人行已四次公開明確提及「擇機降準降息」
。高頻表態不僅彰顯了今年適度寬鬆的貨幣政策主基調，也反映了當前經濟形勢的複雜性、政策
工具的靈活性以及宏觀調控的審慎性。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，二季度「擇機降準降
息」的條件已經成熟，落地時間可能提前到４月份。預計本輪降息幅度有可能達到０﹒３個百分
點，相當於２０２４年全年水平；降準幅度有可能達到０﹒５個百分點，釋放約１萬億元（人民
幣．下同）長期資金。
　
　　人民銀行公布，今日進行６５９億元７天期逆回購，公開市場今日有２２３４億元逆回購到
期，即今日淨回籠１５７５億元。（ｒｙ）

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