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AH股新聞

10/04/2025 11:42

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒９％，３月ＣＰＩ再跌，消費股仍強

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普關稅政策多變，他最新宣布暫緩多國對等關稅
９０天，同時把對華關稅稅率從１０４％提高到１２５％，使兩個全球最大經濟體之間的對抗進
一步升級。政策逆轉令隔夜美股狂飆，全球股市今日也大幅反彈，甚至Ａ股也在國家托市憧憬的
支撐下上漲。
　
　　滬綜指上午收升０﹒９３％，報３２１６﹒４１點，深成指漲２﹒１９％，創業板收升
２﹒４％。成交回升，滬深兩市上午成交額１１１２５億元（人民幣．下同），較上個交易日同
時段增１７２億元或２％。個股升多跌少，兩市超４７００隻個股上漲。
　
　　國家統計局今日公布，３月份全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比降０﹒１％，跌幅較２月收
窄０﹒６個百分點，但略遜於市場預期的持平，連續兩個通縮。３月全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，降幅較２月擴大０﹒３個百分點，也遜於市場預期；環比下降
０﹒４％，降幅擴大０﹒３個百分點。數據表明通縮壓力持續存在，加上外部貿易風險升高，這
使得中國政府刺激消費的行動變得更加緊迫。
　
　　國務院總理李強表示，要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略。商務部等１２部
門近日聯合印發《促進健康消費專項行動方案》，提出十個方面重點任務。其中，在健康飲食、
銀髮市場服務及體育消費方面提出多項舉措。早盤大消費板塊獲提振，旅遊股升幅居前，嶺南控
股（深：０００５２４）及張家界（深：０００４３０）升停；連鎖零售股強勢，中百集團
（深：０００７５９）、國芳集團（滬：６０１０８６）、王府井（滬：６００８５９）等多股
漲停。（ｒｙ）

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