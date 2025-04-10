《Ａ股行情》滬綜指收漲１﹒１６％重上三千二，市場憧憬國家穩市

《經濟通通訊社１０日專訊》中美關稅戰再度升級，繼中國昨晚宣布反制、將美國進口商品

關稅增至８４％後，美國總統特朗普隨即將對華關稅加至１２５％，並向超過７５個國家暫緩對

等關稅９０天，期間降低稅率至１０％，意圖孤立中國。有關國家將加碼支持政策，以應對外部

衝擊及穩定投資市場的預測升溫，Ａ股連續第三天反彈，滬綜指收升１﹒１６％，報

３２２３﹒６４點，重上三千二關，深成指全日漲２﹒２５％，創業板收升２﹒２７％。兩市成

交約１﹒６１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量９０１億元或５％。



中美貿易衝突驟然升級，令金融市場猝不及防，分析人士指出，二級市場上「國家隊」不斷

入場提供支撐。外電消息，中國決策層今日召開重要會議，討論出台更多經濟刺激政策。據悉，

臨時召集的會議聚焦樓市、消費和科技創新等領域，研究出台新的支持性措施。包括金融監管在

內的其他部門也在密集開會，討論提振經濟和穩定市場的舉措。會議的密集程度，凸顯中國政府

積極應對中美貿易衝突擴大所帶來的挑戰。即將於４月底召開的中央政治局會議，通常成為重要

觀察窗口。



值得留意的是，３月ＣＰＩ同比連續第二個月下滑，ＣＰＩ環比亦創四個月最大降幅。３月

ＰＰＩ同比創四個月最大降幅，且已連續兩年半處在負值區域。有分析認為，內地通縮壓力在貿

易戰下會繼續加劇，預料中央會推出更多政策支撐經濟。



板塊方面，大消費股集體爆發，嬰童概念、免稅、電商等方向大幅收升，消費電子概念亦反

彈，僅養雞、煤炭等少數板塊下跌。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３７３５﹒１２ ＋１﹒３１

上證指數 ３２２３﹒６４ ＋１﹒１６ ６８２３﹒５７

深證成指 ９７５４﹒６４ ＋２﹒２５ ９２７１﹒１１

創業板指 １９００﹒５３ ＋２﹒２７

科創５０ ９９１﹒２２ ＋１﹒０９

Ｂ股指數 ２５３﹒０５ ＋０﹒８６ １﹒９８

深證Ｂ指 １１６５﹒９５ ＋１﹒３０ ０﹒８４

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