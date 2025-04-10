【ＡＩ】李飛飛團隊報告：中美ＡＩ模型性能差距縮至最小０﹒３

《經濟通通訊社１０日專訊》由「ＡＩ教母」李飛飛領銜的斯坦福大學人工智能研究所近日

發布了最新一期《２０２５年人工智能指數報告》。長達４５６頁的報告當中提到，美國在生產

頂級ＡＩ模型上依然保持領先地位，但中美ＡＩ模型性能差距正大幅和迅速縮小。



報告指，２０２３年，美國領先模型的表現還顯著優於中國同行。在ＬＭＳＹＳ聊天機器人

競技場中，２０２４年１月，美國頂級模型的表現比最佳中國模型高出９﹒２６％。到２０２５

年２月，這一差距縮小至僅１﹒７％。而在ＭＭＬＵ、ＭＭＭＵ、ＭＡＴＨ和

ＨｕｍａｎＥｖａｌ等大模型常見的基準測試中，截至２０２４年底，中美之間的差異從

２０２３年底的１７﹒５、１３﹒５、２４﹒３和３１﹒６個百分點顯著縮小至０﹒３、８﹒１

、１﹒６和３﹒７個百分點。



＊阿里成全球重要ＡＩ模型第三貢獻者＊



報告並提到，２０２３年掀起的「百模大戰」已走向收斂，重要的ＡＩ大模型數量由

２０２３年的１０５個減少至２０２４年的６１個，明顯減少。報告還羅列了２０２４年在生產

重要ＡＩ模型方面處於領先地位的組織，主要貢獻者的前三名分別為ＯｐｅｎＡＩ（７個模型）

、谷歌（６個）和阿里巴巴（４個）。



報告又指，近年前沿的人工智能模型性能趨於一致，多家供應商都提供了功能強大的模型。

除了ＯｐｅｎＡＩ和谷歌外，近年來湧入了一批新的玩家，如Ｍｅｔａ的Ｌｌａｍａ模型、

Ａｎｔｈｒｏｐｉｃ的Ｃｌａｕｄｅ模型、ＤｅｅｐＳｅｅｋ的Ｖ３和Ｒ１模型、ｘＡＩ的

Ｇｒｏｋ模型等，前沿模型之間的差距不斷縮小，人工智能領域的競爭越來越激烈。



而隨著ＤｅｅｐＳｅｅｋ掀起了模型開源的浪潮，業內對於開源與閉源之間的態度正在發生

變化。在ＬＭＳＹＳ聊天機器人競技場排行榜上，２０２４年１月初，領先閉源模型的表現比頂

級開源模型高出８﹒０％。到２０２５年２月，這一差距已縮小至１﹒７％。（ｓｌ）

