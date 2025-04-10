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AH股新聞

10/04/2025 11:08

《Ａ股焦點》分眾傳媒漲７％，擬８３億鯨吞新潮傳媒成梯媒霸主

　　《經濟通通訊社１０日專訊》分眾傳媒（深：００２０２７）９日晚間發公告稱，公司擬發
行股份及支付現金購買張繼學、重慶京東海嘉電子商務有限公司、百度在線網絡技術（北京）有
限公司等５０名交易對方合計持有的新潮傳媒１００％的股份。本次交易完成後，新潮傳媒將成
為分眾傳媒的全資子公司。公告指，根據新潮傳媒目前的資產情況，經交易各方協商，初步確定
本次交易標的公司１００％股權預估值為８３億人民幣。
　
　　內媒認為，如果此次併購順利完成，梯媒（電梯廣告）江湖將由分眾傳媒一統天下，從此再
無行業老二。
　
　　分眾傳媒股價現飆漲７％，報６﹒９９元人民幣。
　
　　公開資料顯示，分眾傳媒成立於２００３年，創建了電梯媒體廣告模式，２００５年成為首
家在美國納斯達克上市的中國廣告傳媒股。２０１５年，分眾傳媒回歸Ａ股，市值破千億，成為
中國傳媒第一股。
　
＊「廣告茅」擬併購行業老二「協同共生」＊
　
　　分眾傳媒電梯廣告覆蓋了４億中國城市主流消費人群，超過３００萬個電梯終端。坊間因其
行業龍頭地位、獨特商業模式、強大品牌效應、高分紅政策、優良財務表現而稱其為「廣告茅」

　
　　新潮傳媒則是一家「傳統媒體＋互聯網」的科技媒體創新企業，一直被默認為行業市佔率老
二。據其官網資料，截至目前已在全國超２００個城市有７０萬部電梯智能屏，每天覆蓋
４５０００個社區、１﹒８億中產家庭人群，已服務了２３０００多個客戶。
　
　　分眾傳媒表示，此次併購完成後，通過整合雙方點位資源將進一步擴大媒體覆蓋密度，尤其
在低線城市和社區場景補足長尾市場，雙方的資源整合將產生顯著的協同效應，從「重複投入」
到「協同共生」。（ｓｌ）

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