【關稅戰】立訊精密：沒有在美建廠計劃，對失實信息保留追究權利

《經濟通通訊社１０日專訊》外電指蘋果供應商立訊精密（深：００２４７５）董事長王來

春周三（９日）在電話會議中透露，公司正在與客戶商討如何透過將更多生產轉移到中國以外、

包括美國來應對特朗普關稅。



對於「計劃在美國投資建廠」的消息，立訊精密今日在投資者互動平台回應稱，公司目前沒

有相關計劃。公司已於２０２５年４月１０日披露《２０２５年４月９日投資者關係活動記錄表

》，請以公司披露信息為準，對於有關媒體報道的失實信息，公司保留一切追究其法律責任的權

利。



立訊精密的《２０２５年４月９日投資者關係活動記錄表》顯示，在４月２號之前大家就關

心關稅對公司這類硬件公司的影響。此前認為影響不大，但沒預估到針對中國的關稅會這麼高。

不過性質一樣，公司國內製造的只有很少一部分成品出口到美國，這部分略有影響。公司會觀察

未來關稅落地情況，相信客戶會要求將這部分出口美國的產品移到相對關稅比中國低的地方，這

會帶來一些挑戰。



《記錄表》又顯示，公司約有３％的通訊零組件出口美國，此前因越南工廠未建好，現已將

通訊產業產品轉移至墨西哥和越南以配合市場客戶需求，且提前完成了轉移。全球各地如北非、

東歐的產品本來就不銷美國，因此不受影響。（ｓｌ）

