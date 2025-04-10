《中國要聞》上海臨港新片區與斯泰蘭蒂斯及Ｖｅｎｃｈｉ簽約合作

《經濟通通訊社１０日專訊》上海臨港新片區管委會今日在微信公眾號發文宣布，上海臨港

新片區管委會意大利當地時間４月９日分別與全球領先汽車製造商斯泰蘭蒂斯集團

（Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ）、國際知名的朱古力品牌聞綺集團（Ｖｅｎｃｈｉ）簽訂合作協議。



＊共建電動汽車電池再製造等汽車循環經濟＊



上海市委常委、臨港新片區黨工委書記、管委會主任陳金山一行先後到訪位於意大利都靈的

斯泰蘭蒂斯循環經濟中心，以及位於意大利庫內奧的聞綺朱古力工廠，並分別舉行了合作協議簽

約儀式。臨港新片區與斯泰蘭蒂將通過斯泰蘭蒂斯循環經濟中心及其關聯企業天奇歐瑞德（廣州

）汽車零部件再製造有限公司，依托洋山特殊綜合保稅區開放型經濟制度創新優勢，建立汽車整

車和車輛零部件資源可持續性利用中心，建設涵蓋汽車零部件及電動汽車電池再製造、車輛修復

翻新、汽車零部件保稅維修和綠色再製造等創新業態，打造汽車領域循環經濟最佳實踐。雙方還

將深化汽車及零部件專業物流服務，整合汽車整車進出口及貿易業務，在上海南港及洋山特殊綜

保區打造汽車保稅倉儲、保稅維修檢測、保稅展示交易等配套功能，構築更好滿足亞太區域終端

消費市場的履約交付服務中心。



＊建Ｖｅｎｃｈｉ亞太區朱古力包裝分撥中心＊



至於與聞綺集團的合作，雙方將依托洋山特殊綜保區保稅創新業態承載體，建設亞太區朱古

力包裝分撥中心，開展朱古力等食品的保稅包裝與貿易分撥相結合的創新業務實踐，快速響應亞

太區市場變化和季節性變化。雙方還將拓展航運貿易數字化合作，探索電子提單、電子發票、電

子信用證等領域合作，通過數字化轉型提升貿易和通關便利，積極拓展保稅展示＋跨境電商新業

態。（ｓｌ）

