【傾力救市】內地銀行回購增持貸款授信總額已超３０００億

《經濟通通訊社１０日專訊》據《央視新聞》報道，今天從多家銀行了解到，近期各家商業

銀行加快落地回購增持貸款，初步測算，授信總額已超過３０００億元（人民幣．下同）。



其中，工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）目前已累計支持及儲備上市公司回購

、增持項目超４００筆，涉及交易金額規模超千億元，覆蓋主板、創業板、科創板等多個板塊。

近日又與多家上市公司進行對接，企業提出回購增持、加強市值管理資金需求超５００億元，目

前正在加緊推進中。



中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）表示，截至３月末已支持７３個上市公司股

票回購增持計劃，合計達成貸款意向金額２５３﹒６億元。近期中行繼續加大對符合條件的股票

回購增持計劃的資金支持。



招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）回購增持貸款截至４月６日已立項２８８筆

、融資金額１０４８億元。



興業銀行（滬：６０１１６６）截至３月末已與４４家上市公司或主要股東達成股票回購增

持貸款合作並完成公告，貸款上限規模超６６億元，其中民營企業數量佔比超８０％，科技企業

佔比超６０％。



去年９月２４日，中國人民銀行行長潘功勝宣布創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行

向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。由人行向商業銀行發放再貸款，提供的

資金支持比例是１００％，再貸款利率是１﹒７５％，商業銀行對客戶發放的貸款利率在

２﹒２５％左右。首期額度３０００億元，不夠可以再增加。（ｓｌ）

