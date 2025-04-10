  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

10/04/2025 15:13

【數據解讀】機構：中國通縮壓力持續存在，料未來幾季加劇

　　《經濟通通訊社１０日專訊》雖然春節錯月因素消退，但受食品價格弱勢、國際油價下行等
多因素影響，中國３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比跌０﹒１％，連續第二個月下滑，雖然
跌幅收窄０﹒６個百分點，但弱於季節性表現；ＣＰＩ環比跌０﹒４％，亦創四個月最大降幅。
能源價格季節性下行則拖累３月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比跌幅擴大至２﹒５％，
創四個月最大降幅，且已連續兩年半處於負值區域。
　
＊凱投宏觀：消費刺激措施或未能完全抵銷出口疲軟＊
　
　　凱投宏觀中國經濟研究主管Ｊｕｌｉａｎ　Ｅｖａｎｓ－Ｐｒｉｔｃｈａｒｄ認為，中國通
縮壓力持續存在，而且幾乎肯定會在未來幾個季度加劇。他指出，儘管中國政府表示願意採取更
多措施支持內需，但財政支出仍大多用於擴大供給側，消費刺激措施似乎不太可能完全抵銷出口
疲軟的影響。產能過剩預計將進一步惡化，從而加劇價格下行壓力。
　
＊保銀資本：本月政治局會議或有刺激措施具體線索＊
　
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威亦指出，通縮壓力持續存在，ＣＰＩ和ＰＰＩ
同比雙雙出現負值。美國對華加徵高達三位數的關稅，中美雙邊貿易額肯定很快會急劇下滑；目
前尚不清楚未來數月中國對其他國家的出口將受到何種程度的影響，全球供應鏈中斷的影響也即
將顯現。美國政策的不確定性仍然很高，關稅行動可能會使跨國公司擱置一些投資決定。與此同
時，中國政府可能會等待貿易數據公布，然後視情況採取財政刺激應對措施。本月召開的政治局
會議有望提供刺激措施出台時機和具體規模的線索。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 中美緊張升級＋大行唱好，金價抽高金礦股及黃金ET...

10/04/2025 16:48

關稅戰

圍堵中國 | FOCUS | 債息逼宮侵侵又眨眼，北京謀周邊...

10/04/2025 13:24

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處