【數據解讀】機構：中國通縮壓力持續存在，料未來幾季加劇

《經濟通通訊社１０日專訊》雖然春節錯月因素消退，但受食品價格弱勢、國際油價下行等

多因素影響，中國３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比跌０﹒１％，連續第二個月下滑，雖然

跌幅收窄０﹒６個百分點，但弱於季節性表現；ＣＰＩ環比跌０﹒４％，亦創四個月最大降幅。

能源價格季節性下行則拖累３月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比跌幅擴大至２﹒５％，

創四個月最大降幅，且已連續兩年半處於負值區域。



＊凱投宏觀：消費刺激措施或未能完全抵銷出口疲軟＊



凱投宏觀中國經濟研究主管Ｊｕｌｉａｎ Ｅｖａｎｓ－Ｐｒｉｔｃｈａｒｄ認為，中國通

縮壓力持續存在，而且幾乎肯定會在未來幾個季度加劇。他指出，儘管中國政府表示願意採取更

多措施支持內需，但財政支出仍大多用於擴大供給側，消費刺激措施似乎不太可能完全抵銷出口

疲軟的影響。產能過剩預計將進一步惡化，從而加劇價格下行壓力。



＊保銀資本：本月政治局會議或有刺激措施具體線索＊



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威亦指出，通縮壓力持續存在，ＣＰＩ和ＰＰＩ

同比雙雙出現負值。美國對華加徵高達三位數的關稅，中美雙邊貿易額肯定很快會急劇下滑；目

前尚不清楚未來數月中國對其他國家的出口將受到何種程度的影響，全球供應鏈中斷的影響也即

將顯現。美國政策的不確定性仍然很高，關稅行動可能會使跨國公司擱置一些投資決定。與此同

時，中國政府可能會等待貿易數據公布，然後視情況採取財政刺激應對措施。本月召開的政治局

會議有望提供刺激措施出台時機和具體規模的線索。（ｓｌ）

