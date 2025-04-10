【數據解讀】ＩＮＧ料人行最快次季降息３０基點、降準１００基點

《經濟通通訊社１０日專訊》中國３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比跌０﹒１％，連續

第二個月下滑，雖然跌幅收窄０﹒６個百分點，但弱於季節性表現；ＣＰＩ環比跌０﹒４％，亦

創四個月最大降幅。能源價格季節性下行則拖累３月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比跌

幅擴大至２﹒５％，創四個月最大降幅，且已連續兩年半處於負值區域。



ＩＮＧ大中華區首席經濟學家宋林指出，問題在於，今年的擴內需政策能否幫助推動通脹回

歸更健康的軌道。當前消費支持政策主要聚焦於以舊換新，而這類措施對整體價格水平的抬升作

用有限。考慮到當前通脹仍未能轉正，且隨著貿易摩擦快速升級為全面對抗，今年中國經濟面臨

新的挑戰。



宋林認為，當前正是人行在常規公開市場操作之外進一步加大寬鬆力度的有利窗口期，並認

為人行更可能採取一攬子寬鬆貨幣政策組合，預測七天逆回購利率將下調３０個基點，存款準備

金率將下調１００個基點，這些措施可能會提前至第二或第三季度實施。若貿易緊張局勢持續，

或有跡象顯示內需復甦不及預期，不排除人行會採取更激進的寬鬆措施。（ｓｌ）

