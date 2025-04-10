【數據解讀】統計局：提振消費等效應續顯現，核心ＣＰＩ明顯回升

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２５年３月，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比下降０﹒１％，跌幅較２月收窄０﹒６個百分點，但略遜於市場預期的持平；環

比下降０﹒４％，降幅擴大０﹒２個百分點。同期全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降

２﹒５％，降幅較２月擴大０﹒３個百分點，遜於市場預期的下降２﹒３％；環比下降０﹒４％

，降幅擴大０﹒３個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，這主要受季節性、國際輸入性因素等影響

。從邊際變化看，提振消費需求等政策效應進一步顯現，核心ＣＰＩ明顯回升，同比上漲

０﹒５％，供需結構有所改善，價格呈現一些積極變化。



董莉娟表示，ＣＰＩ環比下降主要受季節性因素和油價下行影響。一是天氣轉暖，部分鮮活

食品大量上市，食品供應總體充足。３月食品價格環比下降１﹒４％，影響ＣＰＩ環比下降約

０﹒２４個百分點，佔ＣＰＩ總降幅六成。其中，鮮菜、豬肉、雞蛋和鮮果價格分別下降

５﹒１％、４﹒４％、３﹒１％和１﹒６％，合計影響ＣＰＩ環比下降約０﹒２２個百分點。二

是旅遊淡季出行人數減少，出行類價格有所下降。其中，飛機票和旅遊價格分別下降１１﹒５％

和５﹒９％，合計影響ＣＰＩ環比下降約０﹒１３個百分點。三是國際油價下行影響。國內汽油

價格環比下降３﹒５％，影響ＣＰＩ環比下降約０﹒１２個百分點。



＊ＣＰＩ環比降幅小於近十年同期平均水平＊



董莉娟又指，提振消費需求等政策效應逐漸顯現，加之春節錯月影響消退，更多方面顯現出

明顯的積極變化。一是ＣＰＩ環比降幅小於近十年同期平均水平，工業消費品價格漲幅擴大。

ＣＰＩ環比下降０﹒４％，降幅小於近十年同期平均水平０﹒２個百分點。「以舊換新」等政策

效應逐漸顯現，扣除能源的工業消費品價格環比上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點

，其中家用器具、金飾品和服裝價格環比分別上漲２﹒８％、２﹒３％和０﹒７％，漲幅均高於

近十年同期平均水平。



二是ＣＰＩ同比降幅收窄，比上月收窄０﹒６個百分點。其中，食品價格同比下降１﹒４％

，降幅比上月收窄１﹒９個百分點，對ＣＰＩ同比的下拉影響比上月減少約０﹒３５個百分點。

食品中，牛肉、鮮菜、雞蛋和水產品價格分別下降１０﹒８％、６﹒８％、１﹒６％和０﹒２％

，降幅均有收窄；豬肉價格上漲６﹒７％，漲幅有所擴大。



三是扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ明顯回升，同比由上月下降０﹒１％轉為上漲

０﹒５％。其中，服務價格同比由上月下降０﹒４％轉為上漲０﹒３％，對ＣＰＩ的影響由上月

下拉０﹒１５個百分點轉為上拉０﹒１３個百分點。扣除能源的工業消費品價格同比上漲

０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點，對ＣＰＩ的上拉影響比上月增加０﹒０８個百分點

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