【數據解讀】統計局：部分行業供需結構改善，價格呈現積極變化

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２５年３月，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比下降０﹒１％，跌幅較２月收窄０﹒６個百分點，但略遜於市場預期的持平；環

比下降０﹒４％，降幅擴大０﹒２個百分點。同期全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降

２﹒５％，降幅較２月擴大０﹒３個百分點，遜於市場預期的下降２﹒３％；環比下降０﹒４％

，降幅擴大０﹒３個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，這主要受季節性、國際輸入性因素等影響

。高技術產業快速發展，促消費和設備更新等政策顯效，ＰＰＩ雖然繼續下降，但部分行業供需

結構有所改善，價格呈現積極變化。



＊可穿戴智能設備製造價格同比漲近５％＊



一是高技術產業發展對相關行業價格起到拉動作用。人工智能、高性能大模型等廣泛應用，

相關行業價格同比上漲或降幅收窄，可穿戴智能設備製造價格上漲４﹒６％；電子電路製造、工

業自動控制系統裝置製造、電力電子元器件製造價格降幅比上月分別收窄０﹒６、０﹒４和

０﹒２個百分點。飛機、船舶等製造技術優勢明顯，航空航天器及設備製造價格同比上漲

２﹒０％，船舶及相關裝置製造價格同比上漲０﹒７％。



＊新能源車整車製造價格同比降幅收窄＊



二是部分消費品製造業和裝備製造業需求增加價格上行。促消費和設備更新等政策顯效，部

分消費品和裝備製造產品需求穩步釋放。文教工美體育和娛樂用品製造業價格同比上漲７﹒６％

，皮革毛皮羽毛及其製品和製鞋業價格同比上漲０﹒５％，新能源車整車製造價格同比下降

１﹒１％，降幅比上月收窄１﹒６個百分點；製藥專用設備製造價格同比上漲６﹒１％，包裝專

用設備製造價格同比上漲１﹒９％，紡織專用設備製造價格同比上漲０﹒２％。



此外，春耕備耕帶動農資產品價格季節性上漲。春耕備耕工作正由南向北陸續展開，農資產

品需求增加，價格環比有所上漲，肥料製造價格上漲２﹒５％，播種機價格上漲０﹒７％，除草

用原藥及制劑價格上漲０﹒４％，場上作業機械價格上漲０﹒２％。



＊國際原油價格下行影響相關行業價格環比下降＊



ＰＰＩ環比方面，下降主要有以下原因：一是國際輸入性因素影響國內石油和部分出口行業

價格下行。國際原油價格下行帶動國內石油相關行業價格環比下降，其中石油和天然氣開採業價

格下降４﹒４％，精煉石油產品製造價格下降１﹒７％，有機化學原料製造價格下降０﹒２％。

部分出口行業價格環比下降，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降０﹒７％，汽車製造業

價格下降０﹒４％。



二是煤炭等能源需求季節性下行。北方冬季供暖陸續結束，採暖用煤需求下降，電煤庫存處

於高位，加之新能源發電具有一定替代作用，煤炭開採和洗選業價格環比下降４﹒３％，電力熱

力生產和供應業價格環比下降０﹒４％，合計影響ＰＰＩ環比下降約０﹒１０個百分點。



＊春節後鋼材水泥等生產恢復快於需求，生產成本亦降＊



三是部分原材料行業價格下行。節後房地產、基建項目開工較為平穩，鋼材、水泥等生產恢

復快於需求，疊加生產成本下降，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格環比均下

降０﹒５％，合計影響ＰＰＩ環比下降約０﹒０５個百分點。（ｓｌ）





