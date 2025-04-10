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AH股新聞

10/04/2025 17:38

《中國要聞》中央軍委：對軍隊藥品完善儲備制度、規範採購管理

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國務院、中央軍委日前公布修訂後的《中國人民解放軍實施〈
中華人民共和國藥品管理法〉辦法》。自２０２５年６月１日起施行，共７章６０條，主要修訂
了五方面內容。
　
　　一是堅持黨的領導，完善工作制度。規定軍隊藥品管理工作堅持中國共產黨的領導，堅持風
險管理、全程管控、軍地協同的原則；明確軍地單位職責分工；加強軍地藥品管理協作。
　
　　二是加強軍隊藥品儲備管理，保障藥品供應。完善軍隊藥品儲備制度，規範軍隊藥品採購管
理，完善軍隊藥品供應管理。
　
　　三是規範軍隊醫療機構藥事管理，推進合理用藥。要求軍隊醫療機構配備經過資格認定的藥
師或者其他藥學技術人員，明確軍隊醫療機構製劑許可證、製劑批准證明文件的發證機關，完善
醫療機構製劑調劑使用制度。
　
＊加強軍隊特需藥品生產管理，完善軍隊藥品質量抽驗制度＊
　
　　四是細化軍隊特需藥品管理，確保藥品質量。明確軍隊特需藥品註冊程序，加強軍隊特需藥
品生產管理，增加軍地技術支持協作機制的規定。
　
　　五是強化軍隊藥品監督管理，保障藥品安全。明確軍隊監督檢查職責，完善軍隊藥品質量抽
查檢驗制度，增加軍隊藥品安全風險管控規定，健全軍地違法行為查處機制，完善相關法律責任
規定。（ｊｑ）

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