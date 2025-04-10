《中國要聞》中央軍委：對軍隊藥品完善儲備制度、規範採購管理

《經濟通通訊社１０日專訊》國務院、中央軍委日前公布修訂後的《中國人民解放軍實施〈

中華人民共和國藥品管理法〉辦法》。自２０２５年６月１日起施行，共７章６０條，主要修訂

了五方面內容。



一是堅持黨的領導，完善工作制度。規定軍隊藥品管理工作堅持中國共產黨的領導，堅持風

險管理、全程管控、軍地協同的原則；明確軍地單位職責分工；加強軍地藥品管理協作。



二是加強軍隊藥品儲備管理，保障藥品供應。完善軍隊藥品儲備制度，規範軍隊藥品採購管

理，完善軍隊藥品供應管理。



三是規範軍隊醫療機構藥事管理，推進合理用藥。要求軍隊醫療機構配備經過資格認定的藥

師或者其他藥學技術人員，明確軍隊醫療機構製劑許可證、製劑批准證明文件的發證機關，完善

醫療機構製劑調劑使用制度。



＊加強軍隊特需藥品生產管理，完善軍隊藥品質量抽驗制度＊



四是細化軍隊特需藥品管理，確保藥品質量。明確軍隊特需藥品註冊程序，加強軍隊特需藥

品生產管理，增加軍地技術支持協作機制的規定。



五是強化軍隊藥品監督管理，保障藥品安全。明確軍隊監督檢查職責，完善軍隊藥品質量抽

查檢驗制度，增加軍隊藥品安全風險管控規定，健全軍地違法行為查處機制，完善相關法律責任

規定。（ｊｑ）

