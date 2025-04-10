《中國要聞》疊紙控祖龍侵權及不正當競爭勝訴，獲判賠共１５萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》據《上海證券報》報道，江蘇省蘇州工業園區人民法院近日就

蘇州疊紙網絡科技股份有限公司、上海暖疊網絡科技有限公司（下稱「疊紙」）起訴祖龍（天津

）科技股份有限公司、淮安祖龍科技有限公司（下稱「祖龍」）商標侵權及不正當競爭糾紛案作

出一審判決。



裁判文書顯示，疊紙控訴祖龍在２０２４年１月至４月期間，擅自在微信廣告平台將「閃耀

暖暖」、「無限暖暖」、「奇跡暖暖」等註冊商標設為搜索關鍵詞，推廣其競品遊戲《以閃亮之

名》。法院認定被告的顯性使用行為構成商標侵權，隱性使用構成不正當競爭，判令祖龍賠償疊

紙商標侵權損失及合理開支１０萬元人民幣、賠償不正當競爭損失５萬元人民幣。



報道引述疊紙遊戲回應稱，該判決結果屬實，法務團隊也將持續重點打擊此類侵權行為，共

同維護健康有序的行業生態與公平競爭的市場環境。



疊紙遊戲旗下擁有《閃耀暖暖》、《無限暖暖》、《奇跡暖暖》、《戀與製作人》、《戀與

深空》等熱門遊戲。祖龍娛樂旗下則擁有《三國群英傳：鴻鵠霸業》、《以閃亮之名》、《龍族

幻想》等知名遊戲，其前身祖龍工作室更是《完美世界》、《誅仙》等經典爆款遊戲的核心研發

團隊。



公開資料顯示，祖龍工作室成立於１９９７年，２０００年至２００４年期間獲完美世界集

團創辦人加以培養開發網絡遊戲，其後於２００４年３月與完美世界集團合併。２０１４年，祖

龍工作室脫離完美世界自立門戶；２０２０年，祖龍娛樂在香港上市。（ｓｌ）

