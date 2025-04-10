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AH股新聞

10/04/2025 15:37

【數據解讀】東方金誠：物價穩中偏弱，擴消費對沖外部衝擊空間足

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比跌０﹒１％，連續
第二個月下滑，雖然跌幅收窄０﹒６個百分點，但弱於季節性表現；ＣＰＩ環比跌０﹒４％，亦
創四個月最大降幅。能源價格季節性下行則拖累３月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比跌
幅擴大至２﹒５％，創四個月最大降幅，且已連續兩年半處於負值區域。
　
　　東方金誠首席宏觀分析師王青稱，３月ＣＰＩ環比季節性下行，同比降幅明顯收窄，主要是
受上年同期基數下沉帶動，與此同時，以舊換新政策擴圍加力，也對家電、汽車、電子產品價格
帶來支撐。總體上看，在春節錯期效應導致年初兩個月數據大幅顛簸之後，３月ＣＰＩ同比更能
體現當前整體物價狀況。當前國內物價水平穩中偏弱，為擴消費對沖外部衝擊提供了充分的空間

　
＊澳新銀行：擴內需政策料成通脹走勢關鍵＊
　
　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，３月ＣＰＩ改善主要是去年低基數原因。從ＰＰＩ
看，原油商品輸入性通縮在加劇。關稅壓力下，後續工業品價格預計很難轉好。政策端擴內需會
成為影響通脹走勢的主要因素。（ｓｌ）

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