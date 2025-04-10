創維集團（００７５１）附屬創維數字首季盈利跌９５％

《經濟通通訊社１０日專訊》創維集團（００７５１）公布，非全資附屬公司創維數字
（深：０００８１０）截至今年３月３１日止首季純利５３２﹒７萬元（人民幣．下同），跌
９４﹒９８％，每股盈利０﹒４７分，扣除非經常性損益之純利２０９萬元，跌９７﹒９％。
該集團指，創維數字首季營業收入１８億元，跌２１％，加權平均淨資產收益率０﹒０８％
，跌１﹒５７個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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10/04/2025 08:31
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（深：０００８１０）截至今年３月３１日止首季純利５３２﹒７萬元（人民幣．下同），跌
９４﹒９８％，每股盈利０﹒４７分，扣除非經常性損益之純利２０９萬元，跌９７﹒９％。
該集團指，創維數字首季營業收入１８億元，跌２１％，加權平均淨資產收益率０﹒０８％
，跌１﹒５７個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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