  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

10/04/2025 08:31

創維集團（００７５１）附屬創維數字首季盈利跌９５％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》創維集團（００７５１）公布，非全資附屬公司創維數字
（深：０００８１０）截至今年３月３１日止首季純利５３２﹒７萬元（人民幣．下同），跌
９４﹒９８％，每股盈利０﹒４７分，扣除非經常性損益之純利２０９萬元，跌９７﹒９％。
　
　　該集團指，創維數字首季營業收入１８億元，跌２１％，加權平均淨資產收益率０﹒０８％
，跌１﹒５７個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美對華關稅增至125%，其他國家降至一成並緩90...

10/04/2025 08:43

關稅戰

關稅推倒全球化，弱國反思經濟大屠殺

09/04/2025 19:09

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處