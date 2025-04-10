中國太保（０２６０１）８億元人民幣參與基金，投資生物醫藥

《經濟通通訊社１０日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，旗下太

保壽險作為有限合夥人將對上海科創三期基金認繳出資８億元人民幣。



該集團指，與上海科創、國際集團、虹橋睿智、上港集團、上海信託、建元信託及寧和盛諮

詢共同簽訂上海科創三期基金合夥協議，擬設立上海科創三期基金，出資額３２億元人民幣，投

資重點關注新一代信息技術、生物醫藥、先進製造及環保新能源等領域，存續期８年。（ｗｈ）

