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AH股新聞

10/04/2025 08:12

【傾力救市】國泰海通（２６１１）擬斥最多２０億人幣回購Ａ股

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國泰海通（０２６１１）（滬：６０１２１１）公布，關於以
集中競價交易方式回購Ａ股方案，回購股份金額不低於１０億元（人民幣．下同），不超過２０
億元，回購股份價格為每股不超過２６﹒３５元。
　
　　該集團指，以回購價上限計，回購３７９５萬至７５９０萬股，佔０﹒２２％至０﹒４３％
股權，而回購股份資金來源為自有資金，期限為不超過３個月，回購股份用途為維護公司價值及
股東權益。（ｗｈ）

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