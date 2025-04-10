【傾力救市】國泰海通（２６１１）擬斥最多２０億人幣回購Ａ股

《經濟通通訊社１０日專訊》國泰海通（０２６１１）（滬：６０１２１１）公布，關於以

集中競價交易方式回購Ａ股方案，回購股份金額不低於１０億元（人民幣．下同），不超過２０

億元，回購股份價格為每股不超過２６﹒３５元。



該集團指，以回購價上限計，回購３７９５萬至７５９０萬股，佔０﹒２２％至０﹒４３％

股權，而回購股份資金來源為自有資金，期限為不超過３個月，回購股份用途為維護公司價值及

股東權益。（ｗｈ）

