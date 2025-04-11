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AH股新聞

11/04/2025 12:17

【聚焦數據】北京３月ＣＰＩ同比降０﹒４％，ＰＰＩ降２﹒５％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家統計局北京調查總隊發布ＣＰＩ月度
數據。３月份，北京市居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比下降０﹒２％，同比下降０﹒４％，降
幅均比上月有所收窄。工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比下降０﹒４％，同比下降
２﹒５％。
　
＊ＣＰＩ環比下降主要受季節性因素和油價下行影響＊
　
　　北京統計局稱，ＣＰＩ環比下降主要受季節性因素和油價下行影響。一是天氣轉暖，部分鮮
活食品大量上市，食品供應總體充足。３月份食品價格環比下降１﹒４％，影響ＣＰＩ環比下降
約０﹒２４個百分點，占ＣＰＩ總降幅六成。二是旅遊淡季出行人數減少，出行類價格有所下降
。三是國際油價下行影響，國內汽油價格環比下降３﹒５％。
　
　　提振消費需求等政策效應逐漸顯現，更多方面顯現出明顯的積極變化。ＣＰＩ環比下降
０﹒４％，降幅小於近１０年同期平均水平０﹒２個百分點。「以舊換新」等政策效應逐漸顯現
，扣除能源的工業消費品價格環比上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。扣除食品和
能源價格的核心ＣＰＩ明顯回升，同比由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒５％。
　
＊國際輸入性因素影響國內石油價格下行＊
　
　　ＰＰＩ環比下降主要有以下原因：一是國際輸入性因素影響國內石油和部分出口行業價格下
行；二是煤炭等能源需求季節性下行；三是部分原材料行業價格下行。
　
　　高技術產業快速發展，促消費和設備更新等政策顯效，部分行業供需結構有所改善，價格呈
現積極變化。一是高技術產業發展對相關行業價格起到拉動作用。人工智能、高性能大模型等廣
泛應用，相關行業價格同比上漲或降幅收窄，可穿戴智能設備製造價格上漲４﹒６％；飛機、船
舶等製造技術優勢明顯，航空航天器及設備製造價格同比上漲２﹒０％，船舶及相關裝置製造價
格同比上漲０﹒７％。二是部分消費品製造業和裝備製造業需求增加價格上行。促消費和設備更
新等政策顯效，部分消費品和裝備製造產品需求穩步釋放。此外，春耕備耕帶動農資產品價格季
節性上漲。春耕備耕工作正由南向北陸續展開，農資產品需求增加，價格環比有所上漲。

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