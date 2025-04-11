【聚焦人幣】外匯局：人民幣匯率保持適當彈性，可以有序釋放壓力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中美關稅戰之下，人民幣跌跌不休，人民

幣兌一美元中間價昨日（１０日）報７﹒２０９２，較上個交易日跌２６點子，六連跌，再創

２０２３年９月１１日以來逾一年半新低。



國家外匯局國際收支司司長賈寧日前在《中國外匯》發表署名文章稱，中國外匯市場韌性總

體增強，抵御外部衝擊能力提升。人民幣匯率保持適當彈性，可以有序釋放壓力，促進市場自我

平衡。「展望未來，中國經濟基本面和外匯市場韌性較強，外匯市場有條件保持基本平衡。」



賈寧研判分析２０２５年外匯市場走勢：中國將實施更加積極有為的宏觀政策，未來經濟回

升向好將對人民幣匯率穩定和外匯市場平穩運行形成重要支撐。經常帳戶有望保持合理順差格局

。中國製造業發展水平全球領先，製造業增加值在全球佔比上升至３０％，在全球生產供給中的

作用不可替代。貿易方式和貿易夥伴更趨多元，跨境電商、市場採購、新能源產品等外貿新增長

點快速發展，外貿韌性增強有助於更好應對外部衝擊挑戰。在全球貿易環境複雜情況下，近年來

企業應對外部衝擊的能力上升，自信心增強。



＊穩步擴大外匯市場雙向開放＊



關於２０２５年國家外匯局在推進外匯市場建設和管理方面的工作計劃，賈寧指出，一是深

化外匯市場發展。開展銀行間外匯市場做市商評估，優化做市商結構，豐富銀行間外匯市場掛牌

幣種，降低長期限外匯衍生品交易成本，提高外匯市場交易、清算效率，積極參與國際外匯市場

治理，穩步擴大外匯市場雙向開放。



二是規範外匯市場運行。完善外匯市場管理制度，加強外匯市場交易行為監管，與現場檢查

、交易監測和自律評估強化協調聯動，促進形成各有側重、相互補充的一體化多層次外匯市場交

易行為管理體系。



三是完善企業匯率風險管理服務。繼續引導企業提升匯率風險中性理念和管理水平，支持金

融機構創新產品、優化服務，重點加強對中小微企業的支持，探索完善中小微匯率避險成本分擔

機制，優化中小微外貿企業的匯率避險交易渠道。

