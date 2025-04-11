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AH股新聞

11/04/2025 08:30

【關稅戰】加徵關稅影響美國電影進口？國家電影局：適度減少數量

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》就美國對華加徵關稅一事是否會影響到美
國電影進口，國家電影局發言人１０日傍晚表示，美國政府對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會
令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低。將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片
進口數量。
　
　　發言人強調，中國是全球第二大電影市場，始終堅持高水平對外開放，將引進世界更多國家
優秀影片，滿足市場需求。
　
　　據《財新》報道，近年來，中國引進美國電影的數量呈下降趨勢。拓普數據顯示，２０１８
－２０１９年引進的美國電影數量分別為６３部、５２部；新冠肺炎疫情阻礙國際商貿，同樣影
響外片引進，２０２０－２０２２年分別有２５部、２０部、２７部美國電影引進國內；
２０２３－２０２４年，則分別有４０部、３６部美國電影在國內上映。
　
　　好萊塢電影在中國的收益也在縮水。２０１８－２０１９年，美國影片在中國產出的總票房
均達到近１９９億元（人民幣．下同），佔所有進口片合計票房的８０％以上。而在過去兩年，
美國影片在中國創造的票房收入已經降至６０億元左右，在進口影片票房中所佔比重也降至
６０％。
　
　　２０２４年全年，中國電影總票房為，其中美國電影產出票房６１﹒３億元，佔比為１４％
，較２０１９年的３１％大幅下滑。
　
　　截至４月１０日，２０２５年全年票房已達２４９﹒１１億元，《哪吒之魔童鬧海》貢獻了
其中的６１％，貓眼電影專業版顯示，年初至今已上映９部產地為美國的電影，合計總票房近
３﹒４５億元，佔比１﹒４％。

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