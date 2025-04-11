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AH股新聞

11/04/2025 08:45

《駐京專電》北京：到２０２７年底全面實現５Ｇ規模化應用

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京市經信局、北京市通信管理局近日聯
合發布方案，到２０２７年底，北京全面實現５Ｇ規模化應用，提升５Ｇ賦能千行百業應用水平
，成為國內領先的５Ｇ應用標桿城市。
　
　　根據《北京市５Ｇ規模化應用「揚帆」行動升級方案（２０２５－２０２７年）》，到
２０２７年底，北京的５Ｇ個人用戶普及率基本達到１００％，５Ｇ網絡接入流量佔比超７５％
，工業領域規上企業５Ｇ應用滲透率達４５％。５Ｇ融合應用產業體系逐步完善，芯片模組供給
能力持續提升。北京５Ｇ網絡效能將大幅躍升，每萬人擁有５Ｇ基站數（包含５Ｇ－Ａ基站）將
達到７０個，５Ｇ網絡駐留比超８５％，全面支持ＩＰｖ６技術。
　
＊深度賦能基於５Ｇ的智能機器人研發落地＊
　
　　北京市經信局相關負責人介紹，北京到２０２７年底將累計新建或改造超過３﹒５萬個具備
５Ｇ－Ａ能力的基站，實現五環內全域連續覆蓋，重點場景及區域實現５Ｇ－Ａ網絡覆蓋。在城
市實現５Ｇ－Ａ輕量化基站連續覆蓋，累計建成２０００個５Ｇ行業虛擬專網。
　
　　在此基礎上，北京將布局新興終端生態，比如深度賦能基於５Ｇ的智能機器人、智能移動終
端、雲設備等的研發展示與場景落地，積極孵化融合５Ｇ的裸眼３Ｄ技術應用、智能可穿戴設備
、智慧家居產品等的創新業態。加速推進「５Ｇ上車」，激勵車企在汽車前裝環節集成５Ｇ通信
模組。

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